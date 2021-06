Anteprima Sagrantino, la stampa nazionale e internazionale aspetta la presentazione dell'annata 2017

L'evento Anteprima Sagrantino, organizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco, si svolgerà quest'anno in doppia modalità: dal 7 al 9 giugno a Montefalco (Perugia) si terrà il tasting in presenza, in piena sicurezza, per la stampa nazionale e internazionale presente in Italia, con la degustazione di Montefalco Sagrantino Docg 2017 secco e passito e dei vini delle denominazioni Montefalco DOC e Spoleto DOC delle cantine partecipanti, mentre per la stampa residente all’estero saranno organizzate degustazioni “a distanza” con la spedizione di campioni rappresentativi delle caratteristiche dell’annata nelle varie denominazioni.

Oltre alle degustazioni, cuore di Anteprima Sagrantino, con gli assaggi di Montefalco Sagrantino Docg 2017 secco e passito e delle annate in commercio di Montefalco Bianco Doc, Montefalco Grechetto Doc, Spoleto Doc Trebbiano Spoletino, Spoleto Doc, Trebbiano Spoletino Superiore, Montefalco Rosso Doc, Montefalco Rosso Doc Riserva, tra i momenti in programma dal 7 al 9 giugno ci sono le iniziative in cantina, la presentazione dell’annata 2017 di Montefalco Sagrantino Docg e dell’etichetta celebrativa vincitrice del concorso “Etichetta d’autore 2017”, entrambi in programma martedì 8 giugno presso il Teatro San Filippo Neri (e trasmessi in streaming sui canali social del Consorzio), la finale del concorso “Gran Premio del Sagrantino”, concorso nazionale per sommelier AIS dedicato a degustazioni, abbinamenti, carte dei vini e tutto quello che riguarda la corretta comunicazione del Sagrantino all’interno di un ristorante.