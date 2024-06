Angelina Mango incontra i fan al Quasar Village di Corciano

Prezzo non disponibile

Grande attesa al Quasar Village per un’ospite tra i più popolari e talentuosi della musica italiana: mercoledì 12 giugno al centro commerciale di Ellera di Corciano ci sarà Angelina Mango, vincitrice della 74esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo con il brano ‘La noia’ e rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 di Malmö.

La giovane cantante, figlia d’arte, che ha iniziato a farsi conoscere attraverso il talent televisivo Amici di Maria De Filippi, vincendolo nel 2023 per la categoria cantanti, incontrerà i fan alle 17 e firmerà le copie del suo album d’esordio, Poké Melodrama. Uscito venerdì 31 maggio, l’album è un ‘riassunto’ delle tante anime musicali dell’artista che in esso esprime tutto il suo talento, in una vera e propria poke di suoni e ritmi.

L’ingresso è gratuito e su prenotazione. Per accedere al firmacopie è necessario scaricare l’App Quasar Village e prenotare tramite il booking ed essere in possesso del nuovo album, oltre che scaricare e firmare la liberatoria per ricevere la foto ricordo dell’incontro con Angelina.