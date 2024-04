Andrea Bava e Federico Gramignani, quando la pizza sposa la genuinità della cucina umbra

Prosegue con succeso ed interesse l’iniziativa di "FUTURA", il laboratorio culinario ideato da Andrea Bava, patron di “Da Andrea Pizza Contemporanea”, che unisce la tradizione della pizza con le eccellenze della cucina fine dining. Cinque gli chef che hanno aderito a questa originale iniziativa - Marco Lagrimino, Federico Gramignani, Paolo Trippini, Nicoletta Franceschini e Andrea Impero – che si avvicendano al fianco di Andrea Bava, per presentare 5 serate e 5 visioni originali della cucina e della pizza contemporanea, in un racconto avvincente di ricerca, innovazione, studio e alta qualità. Ogni serata presenta combinazioni di ingredienti sofisticate, tecniche di cottura tradizionali e innovative, con un focus particolare sulla ricerca della materia prima proveniente da fornitori selezionati, punto di forza sia della pluripremiata pizzeria Da Andrea Pizza Contemporanea, che della proposta ristorativa dei 5 chef.

Dopo lo chef Marco Lagrimino del ristorante l’Acciuga, mercoledì 3 aprile è stata la volta di Federico Gramignani, il giovane chef del ristorante la Radichetta che ha proposto un menù davvero originale, mixando la sua cucina umbra tradizionale abbinata agli impasti di Andrea pizza, creando così dei piatti unici, originali e ricchi di gusto. FUTURA si conferma così una fucina di ricette uniche e sorprendenti, un vero laboratorio gastronomico dove giocare con sapori, consistenze e presentazioni in modo innovativo, portando la pizza a nuove vette di creatività e raffinatezza in un’evoluzione costante, combinando l'accessibilità e la familiarità della pizza con l'eleganza e la ricercatezza della cucina fine dining. I prossimi appuntamenti di questa originale iniziativa vedranno protagonisti assieme ad Andrea Bava lo chef di Civitella del Lago Paolo Tripini (22 aprile), Nicoletta Franceschini del ristorante Silene (14 maggio) e Andrea Impero di Borgo Brufa (4 giugno).