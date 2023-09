Ancora feste di quartiere a Perugia, è tempo di Ferro di Cavallo & Friends

Sport, mercatini, tornei, street food, animazioni per bambini e famiglie, visite guidate e musica: tutto questo e tanto altro, da venerdì 8 a domenica 10 settembre, per Ferro di Cavallo & Friends, decima e penultima tappa del programma di feste di quartiere di Perugia & Friends promosso dall’amministrazione comunale, nel più ampio progetto di Perugia Open District. L’obiettivo è stato quello di coinvolgere cittadini, associazioni e attività commerciali, attraverso processi partecipativi virtuosi, nella rivitalizzazione di alcune aree di Perugia che fanno parte della città compatta.

Alla sua seconda edizione, accolta con grande entusiasmo dai cittadini e molto attesa dai residenti, che si sono dati da fare per la sua organizzazione, Ferro di Cavallo & Friends, con il suo quartier generale al centro socioculturale di Ferro di Cavallo, si apre venerdì 8 settembre alle 10 con la manifestazione cicloamatoriale di mountain bike a cura di Power bike (che si ripete anche sabato 9 allo stesso orario). La festa propone, nelle tre giornate, mercatini artigianali a partire dalle 11, nel pomeriggio il secondo torneo di calcio a squadre per bambini ‘Ferro di Cavallo & Friends’ le cui finali saranno domenica 10 settembre dalle 18, stand gastronomici aperti dalle 18.30 con street food, musica e intrattenimento dalle 21. Venerdì 8 settembre sono previsti, inoltre, alle 16 l’attività di Liberbici ‘Juke-voox storie alla carta’, a cura di Michele Volpi, animazione per bambini e famiglie a partire dalle 17, mentre dalle 18 il consueto momento di approfondimento e confronto che le feste propongono con la tavola rotonda ‘Il futuro di Ferro di Cavallo’ a cui partecipano rappresentanti delle istituzioni e di alcune realtà territoriali, dalla scuola alla parrocchia passando per le associazioni. Infine, musica sotto le stelle con i grifoni dalle 21. Nella giornata di sabato l’animazione per famiglie alle 16 è affidata al Consorzio Auriga, il pomeriggio proseguirà alle 17 con le attività di Bibliobus, la biblioteca itinerante del Comune di Perugia, e allo stesso orario con la visita guidata all’Ipogeo di san Manno (ritrovo al centro socioculturale alle 16.45). Esibizioni e danza dalle 18 con una lezione dimostrativa di street dance e performance di breaking e hip hop a suon di funk e rap, a cura di Dhart academy Perugia dance studio, accademia di arti urbane a Perugia e Assisi, mentre alle 21 i giovani della parrocchia saranno protagonisti del musical ‘Il figliol prodigo’. Ricca la proposta di domenica 10 settembre che si apre alle 9 con il raduno dei lambrettisti, prosegue alle 10 con il Rigiocattolo, scambio di giocattoli tra bambini a cura del gruppo scout Masci Perugia 2, e alle 12.30 con il pranzo sociale (per prenotazioni Massimo 3299853295). La sezione di Perugia dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco, alle 15, proporrà poi l’attività Pompieropoli, mentre dopo le finali del torneo di calcio e le premiazioni, la serata si concluderà con l’esilarante comicità dei 7 cervelli che propongono lo spettacolo ‘Dna umbro’.

Durante la festa, oltre Bibliobus, sarà presente il Csg centro servizi giovani del Comune di Perugia.