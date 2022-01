Ancora due incontri online con "Uno scrittore a Palazzo Penna", ecco chi sono

Ancora due appuntamenti (in versione online) per la rassegna di incontri “Uno scrittore a Palazzo della Penna” organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia.

Giovedì 20 gennaio 2022 alle ore 18.00 si terrà infatti la presentazione del libro “Gli Affamati” di Mattia Insolia (Ponte alle Grazie). L’autore dialogherà con Annamaria Romano, Presidente associazione culturale Clizia e Lucia Melcarne, socia dello stesso sodalizio. L'iniziativa è in collaborazione con Radio Erreti – Gualdo Tadino.

Biografia dell'autore

Mattia Insolia è nato a Catania nel 1995. Si è laureato in Lettere a La Sapienza di Roma con una tesi sul movimento letterario dei Cannibali italiani, ha proseguito gli studi in Editoria e ha pubblicato racconti per antologie di vario genere. Negli anni ha scritto per diverse riviste di cultura e oggi collabora con L’Indipendente, per cui si occupa di critica letteraria e cinematografica.

"Gli Affamati"

Antonio e Paolo sono fratelli, diciannove e ventidue anni. Vivono soli da quando il padre è morto e la madre è andata via di casa. Insieme hanno costruito una quotidianità che, seppur precaria, parrebbe funzionare. Vivono alla giornata, tirano avanti in un presente che non concede di elaborare progetti futuri. E abitano in un paese minuscolo, una periferia immaginaria nel centro sud che sembra quasi un confino, degradato e gretto.

Mercoledì 26 gennaio sempre alle ore 18.00sarà la volta invece del libro “Musa e Getta. Sedici scrittrici per sedici donne indimenticabili (ma a volte dimenticate)” di Arianna Ninchi scritto con Silvia Siravo (Ponte alle Grazie). Arianna Ninchi dialogherà ancora con Annamaria Romano Lucia Melcarne.

Sinossi

Sedici scrittrici per sedici grandi donne. In questa sorprendente raccolta, molte fra le più amate e apprezzate scrittrici italiane raccontano altrettante «muse»: donne sfrontate e bellissime o, al contrario, miti e riservate che, per lo spazio di una notte o per l’esistenza intera, hanno stretto relazioni complesse (e pericolose) con uomini di successo. Muse non sempre «gettate» ma per lo più misconosciute – dando così corpo all’odioso detto secondo cui «dietro ogni grande uomo c’è una grande donna» – che tornano dunque, finalmente, al centro del palcoscenico letterario.

Le scrittrici: Ritanna Armeni, Angela Bubba, Maria Grazia Calandrone, Elisa Casseri, Claudia Durastanti, Ilaria Gaspari, Lisa Ginzburg, Chiara Lalli, Cristina Marconi, Lorenza Pieri, Laura Pugno, Veronica Raimo, Tea Ranno, Igiaba Scego, Anna Siccardi, Chiara Tagliaferri.

Le muse: Lou Andreas-Salomé, Luisa Baccara, Maria Callas, Pamela Des Barres, Zelda Fitzgerald, Rosalind Franklin, Jeanne Hébuterne, Kiki de Montparnasse, Nadia Krupskaja, Amanda Lear, Alene Lee, Dora Maar, Kate Moss, Regine Olsen, Sabina Spielrein.

Per ricevere il collegamento online inviare una email: info.cultura@comune.perugia.it