Anche Deruta diventa il "Borgo del Natale”: tante iniziative e l'albero natalizio in ceramica più grande del mondo

Anche il borgo di Deruta si anima con eventi e iniziative in vista del Natale. A partire dal 18 Dicembre si inaugura infatti il cartellone “Deruta Borgo del Natale”. Protagonista di sempre, nella via principale del centro storico di Deruta è l'Albero di Natale in Ceramica più Grande del Mondo una struttura della Proloco di Deruta, composta da un grande braccio di 19 cilindri impilati uno sull’altro e 280 palline fatte a mano degli artisti. Dietro questa opera ci sono una galassia di circa novanta di imprese, in maggioranza piccole e a conduzione familiare, che fin dal XIV secolo tramandano di padre in figlio la tradizione della ceramica decorativa.

Sabato 18 a Ripabianca dalle 18 alle 20, mercatini di Natale e street food, alle 16 laboratorio per bambini e vista del percorso presepi. A rallegrare il pomeriggio pre natalizio anche la Banda Musicale Città di Deruta. Nello stesso giorno, a Castelleone si terrà la mostra dei presepi nel borgo e ai visitatori sarà offerta una bruschetta per stare insieme. Domenica 19 dicembre a Deruta in piazza dei Consoli, a partire dalle 15,30, animazione per bambini a cura di Massimo e Andrea e letture sotto l’albero, inoltre, sarà possibile creare il proprio biglietto di auguri in pop up.