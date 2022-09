Anche a Perugia il Tour della Salute: sabato e domenica test autodiagnostici, screening medici e sport per tutti

Sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione e sulla necessità di condurre uno stile di vita sano. Questo è l'intento del Tour della Salute, evento itinerante che tocca 12 città italiane e giungerà a Perugia sabato 24 e domenica 25 settembre. L'incontro, che si terrà a Pian di Massiano, gode del patrocinio del Comune e del contributo incondizionato di EG STADA Group.

Testa di autodiagnosi e screening gratuiti per tutti

All’interno del Truck Hospitality, attrezzato con 5 ambulatori, sarà possibile sottoporsi a test di autodiagnosi e controlli di prima istanza: screening diabetologico e nutrizionale, screening cardiologico ed eventuale elettrocardiogramma, controllo dell’udito ed esame baropodometrico (grazie ai macchinari forniti da FlexorLab).

Qualificati esponenti delle società scientifiche Sid e Siprec forniranno consulti medici gratuiti, offrendo consigli sulla prevenzione e gestione delle malattie cardio metaboliche, ma anche suggerimenti in riferimento ad una corretta alimentazione, all’attività fisica da svolgere e all’importanza dell’aderenza alla terapia. Un servizio particolarmente prezioso: nelle precedenti tappe sono stati infatti rilevati diversi casi di cittadini ignari, alle prese con seri problemi cardiologici, che grazie ai controlli effettuati nel Truck Hospitality hanno scongiurato conseguenze potenzialmente gravi per la propria salute.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dallo Sportello d’ascolto, che si pone l’obiettivo di rispondere al notevole incremento dei disturbi psicologici registrati nelle fasi pandemica e post-pandemica: anche in questo caso i cittadini potranno ottenere un consulto gratuito da parte di qualificati specialisti aderenti alla Federazione Italiana Psicologi. Al riguardo, nelle prime tappe del tour, sono stati soprattutto i più giovani, spesso accompagnati dai propri genitori, ad evidenziare necessità di ascolto e a trarre giovamento dai colloqui con gli esperti. E’ bene precisare che tutti i servizi sono offerti nel pieno rispetto della privacy, della sicurezza e delle prescrizioni anti-Covid.

Spazio anche all’attività fisica, sportiva e ricreativa, che gioca un ruolo centrale nell’ambito di un corretto stile di vita e della prevenzione delle malattie croniche. Alcune associazioni aderenti alla rete nazionale di ASC Attività Sportive Confederate, insieme ad altre realtà locali, coinvolgeranno il pubblico in attività ludiche e motorie: gli istruttori di Alice Spellboundfolly proporranno attività di fusion e pilates, mentre quelli di Shorei Kan saranno a disposizione per lezioni di karate. Spazio anche al kick boxing, con gli operatori del BDS Kick Boxing Team Perugia, e alle attività di fitness a copro libero, con gli istruttore di Anytime Fitness. Nel corso di entrambe le giornate, con partenza alle 17.30, si terrà inoltre la Camminata Metabolica, una passeggiata di circa un’ora, adatta a persone di tutte le età, sotto la guida di personale qualificato (prenotazione obbligatoria).

Ripartire dopo la pandemia

Mai come in questo periodo risulta opportuna e necessaria la prevenzione, considerando che fino a pochi mesi addietro, con la sanità pubblica sotto pressione a causa dell’emergenza Covid, si è registrata una drastica riduzione delle attività diagnostiche e terapeutiche riguardanti importanti patologie croniche. Un brusco stop, ad ampio raggio, che a causa della limitata accessibilità per i pazienti, ha generato grande incertezza nei cittadini e ritardi nella diagnosi di malattie più o meno gravi. A peggiorare ulteriormente il quadro, il lungo periodo di inattività ed isolamento, che ha modificato i nostri stili di vita, producendo gravi ripercussioni sul nostro fisico e sulla nostra psiche. Il Tour della Salute ambisce dunque a rappresentare un momento di rinascita e ripartenza, nel segno della prevenzione e del benessere, ma anche dell’aggregazione e dell’allegria: le migliori medicine per il nostro corpo e la nostra mente.

Chi organizza il Tour della Salute

L’evento è promosso dall’associazione Il Tour della Salute, che nasce al fine di diffondere tra i cittadini l’importanza della prevenzione, un concetto valido su tutti i fronti ma in particolar modo sul versante delle malattie croniche. Lo scopo dell’associazione è anche quello di diffondere l’educazione sanitaria, di divulgare l’importanza dell’aderenza alla terapia e di promuovere un sano e corretto stile di vita, frutto del connubio tra una corretta alimentazione e un’adeguata attività fisica. Il comitato scientifico dell’associazione è composto dal presidente, dottor Giuliano Lombardi, dai professori Giampiero Neri, Agostino Consoli e Mario Fulcheri, e dal dottor Marco Bacchini. Il Tour della Salute si avvale della collaborazione delle società scientifiche SID e SIPREC, della Federazione Italiana Psicologi e di ASC Attività Sportive Confederate. La manifestazione è supportata da Garaventa Lift, Amplifon Italia e Marefarm Plus, con il contributo incondizionato di EG STADA Group. La tappa di Perugia è caratterizzata dalla partecipazione degli istruttori di Alice Spellboundfolly, Shorei Kan, BDS Kick Boxing Team Perugia, Anytime Fitness e Camminata Metabolica Perugia. Il centro medico FlexorLab ha invece cortesemente messo a disposizione la preziosa e sofisticata attrezzatura utilizzata per eseguire gli esami baropodometrici.