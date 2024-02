Ecoforum Legambiente, Trasimeno servizi ambientali protagonista

Tsa Trasimeno servizi ambientali protagonista all'EcoForum sull'economia circolare dei rifiuti promosso Legambiente Umbria. Per la settima edizione, il forum si svolgerà al Teatro Mengoni di Magione, martedì 13 febbraio. La settima edizione del dossier umbro, derivato dall’omonimo rapporto nazionale di Legambiente, mira a porre in evidenza le criticità e le virtuosità della gestione dei rifiuti urbani. Si tratta di un momento di analisi e di confronto aperto a tutti i portatori di interesse. Lo scopo è quello di analizzare, valorizzare e premiare l’impegno delle amministrazioni comunali che eccellono nella raccolta differenziata e sollecitare al contempo Comuni e Regione, e in generale i cittadini, a condividere l'obiettivo di una gestione sostenibile dei rifiuti.

"La scelta di Legambiente di portare il forum in uno dei Comuni in cui la raccolta dei rifiuti è gestita dalla nostra azienda è motivo di grande orgoglio per noi" sostiene il presidente di Tsa, Cristian Betti, chiamato ad aprire i lavori del forum.

"È l'ulteriore conferma e un nuovo riconoscimento all'impegno che le amministrazioni locali mettono a favore di una gestione dei rifiuti intelligente e sostenibile. Insieme stiamo facendo molto e molto ancora possiamo fare, la strada è quella giusta" conclude Betti.