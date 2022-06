L’Ambasciatore di Francia in visita all'atelier del pittore realista umbro, Duca

L’Ambasciatore di Francia in Italia è tornato dopo 22 in visita a Perugia dove, oltre agli impegni istituzionali, si è recato in visita presso l’Atelier del pittore realista Duca, l'umbro Alvaro Breccolotti. Le opere dell'artista si trovano in collezioni pubbliche e private e le sue mostre registrano sempre un alto gradimento.

Christian Masset, grande appassionato di arte, ha incontrato il pittore realista insieme al Console onorario Gabriele Galatioto che ha organizzato la visita, durante la quale è stato possibile ammirare le opere esposte nella galleria personale del Maestro.

L’Ambasciatore francese ha espresso il suo piacere per la visita, definendola indimenticabile e lasciando una gradita dedica, che rispecchia il pensiero dello stesso artista:

“Dal vero nasce un vero più intenso. Le opere di Duca portano la loro propria luce”.

Alvaro Breccolotti, in arte Duca, è rinomato in ambito internazionale per la sua tecnica di sublimazione della realtà e trova ispirazione continua nella natura con dipinti che percorrono il mondo. La sua pittura ha un obiettivo fondamentale:

"Impressionare, sedurre e convincere. Faccio un'arte oggettiva e ogni quadro deve offrire un messaggio, però uno soltanto. È un gioco a tre: fra autore, opere e osservatore. Un quadro è un iceberg: si vede la punta, non si pensa al sommerso, allo studio, alla ricerca. Il mio è un lavoro in cui non conta fare il pittore ma esserlo".

Durante la visita del 3 giugno l’Ambasciatore Masset ha apprezzato pienamente la profondità del messaggio e la complessità della tecnica di Duca creando un’immediata sintonia tra i due e un momento piacevole per tutti i partecipanti all’incontro, oltre che la possibilità di future collaborazioni.

L’Atelier di Duca è ubicato nel centro storico a Perugia, nello splendido Palazzo Bonucci, ed è visitabile solo su appuntamento. Per tutte le informazioni visitare il sito: www.ducanet.com.