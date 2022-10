In attesa di Altrocioccolato si pensa ad "Altraeconomia": a Perugia la presentazione del libro "Respinti" di Facchini e Rondi

In attesa di celebrare Altrocioccolato, la fiera-evento dedicata al cacao equo e solidale che si terrà a Città di Castello dal 21 al 23 ottobre 2022, martedì 4 ottobre, dalle 19.30, a Perugia (Centro socio culturale Primo Maggio, a Ponte San Giovanni), si terrà la serata di presentazione del libro Respinti, le “sporche frontiere” d'Europa, dai Balcani al Mediterraneo, edito da Altreconomia.

Alla serata interverrà Duccio Facchini, direttore della rivista Altreconomia, giornalista e coautore del libro assieme a Luca Rondi, e Francesco Di Pietro, avvocato dell’Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi).

Il libro non si limita a spiegare il significato di parole cupe, come “respingimenti”, “riammissioni”, “confinamenti”, ma ricostruisce con pazienza – dati alla mano e storie nel cuore – i tasselli della “strategia” che i Paesi Ue, Italia in primis, hanno adottato, per difendere le frontiere di mare e di terra, dal punto di vista dei migranti.

La presentazione del libro sarà preceduta da un'apericena solidale offerta dalla cooperativa Ponte Solidale nell'ambito del progetto "CiCo - Cibo Condiviso" sostenuto con i fondi OttoPer Mille Chiesa Valdese.

L'apericena si terrà dalle 19.30, la presentazione del libro è in programma alle ore 21.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un percorso di avvicinamento alla tre giorni di festa (21-23 ottobre), con al centro il mondo del cacao e del cioccolato equo e solidale, in programma nel comune tifernate, e che vedrà al centro storie e progetti di economia sociale e solidale, momenti di incontro, artisti, musicisti, eventi e laboratori dedicati anche ai piu? piccoli.