Gli allievi del Conservatorio Morlacchi in concerto a Gualdo Tadino per Suoni Controvento

Anche in questi giorni di Settembre prosegue con gli utlimi appuntamenti Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma. Il prossimo evento è in programma martedì 6 settembre alle 21 alla chiesa di San Pellegrino, frazione di Gualdo Tadino. Qui si terrà con il concerto di musica classica per archi eseguito dagli allievi degli ultimi anni di studio del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia. In scena il Quartetto d’archi composto da Sayako Obori (violino), Terukazu Komatsu (violino), Madalina Teodorescu (viola), Tommaso Bruschi (violoncello). Ingresso libero per l’evento realizzato in collaborazione con il Comune di Gubbio e il Conservatorio Morlacchi.

Il festival è sostenuto da Regione Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Sviluppumbria.

Biglietti gratuiti

Per tutta la durata del Festival, il gruppo Hera multiutility partner di Suoni Controvento, offre biglietti per eventi a pagamento della rassegna. Per usufruire dell'opportunità, occorrerà visitare la sezione dedicata sul sito Hera Comm Controvento (https://heracomm.gruppohera.it/eventi/suoni-controvento), scegliere l’evento che interessa e riempire l'apposito format. Inserendo nome cognome e indirizzo mail, si potrà ricevere il biglietto per lo spettacolo (fino a esaurimento).