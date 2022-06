Alla scoperta di Spoleto, fra trekking urbani e visite guidate speciali

Orario non disponibile

Visitare il patrimonio artistico della città di Spoleto, nel mese di giugno, sarà sempre più facile: visite guidate e trekking urbani permtteranno di scoprire le bellezze storiche e artistiche della città.

Si inizia con la prima visita guidata domenica 5 giugno alle ore 11.00 dedicata al ciclo pittorico della Camera PintaStorie d’amore e di armi (il luogo di incontro sarà la biglietteria della Rocca Albornoz).

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 12 giugno alle ore 15.00 e riguarderà il Tempietto sul Clitunno, ‘Un monumento che affascina da secoli’, dal 2011 Patrimonio Unesco nel sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” (l’incontro sarà la biglietteria del Tempietto).

‘Viaggio della Spoleto romana’ sarà invece il tema del trekking guidato dalla Casa romana all’antica Spoletium in programma domenica 19 giugno alle ore 10.00 (il luogo di incontro sarà la biglietteria della Casa romana), e infine domenica 26 giugno alle ore 11.00 l’appuntamento sarà con ‘Spoleto, palcoscenico di emozioni’, un trekking guidato organizzato alla scoperta delle bellezze della città (il luogo di incontro sarà la biglietteria di Palazzo Collicola).

Le visite guidate tematiche ed i trekking in città sono gratuiti per i possessori della Spoleto card.

Le visite guidate e i trekking in città sono solo su prenotazione, a numero chiuso fino ad esaurimento posti e secondo il rispetto dell'attuale normativa Covid-19.

Per i trekking in città la prenotazione è obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente.