Alla scoperta delle meraviglie di Città della Pieve tra visite guidate e passeggiate immersive

"Il Paesaggio del Perugino tra realtà e pittura", un percorso immersivo di visite guidate, è quello che si potrà vivere i prossimis abato 24 e domenica 25 a Città della Pieve. Un viaggio alla scoperta dei paesaggi dipinti dal Maestro del Rinascimento, Pietro Vannucci detto "Il Perugino" e dei paesaggi reali dai quali egli prese spunto per realizzare le sue opere, in particolare il doppio affaccio paesaggistico della città tra Valdichiana e Trasimeno, con partenza dall'Info Point di Piazza Matteotti.

Una seconda proposta è invece la visita guidata "Città della Pieve: uno scrigno di tesori nel cuore verde d'Italia" domenica 25 settembre, organizzata dall'Associazione Culturale Le Vie dell'Arte con il patrocinio del Comune di Città della Pieve.

Con partenza dalla Chiesa di Sant'Agostino e dall’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi che conserva una delle opere più importanti del Perugino “L’Adorazione dei Magi”, per poi proseguire alla scoperta della città percorrendo i vicoli più suggestivi, come il "vicolo Baciadonne", considerato uno dei vicoli più stretti d'Italia.

Seguirà la visita della maestosa Cattedrale dei Santi Gervasio e Protasio dove i partecipanti saranno accolti dal suono dell’imponente organo ottocentesco di recente restaurato. All’interno del Duomo sono custodite due tavole del Perugino: “Battesimo di Cristo” e “Madonna in Gloria e Santi”; e la Cripta con porzioni superstiti dell’antica pieve gotico-romanica e frammenti dell’antica decorazione pittorica, attribuibili a Benozzo Gozzoli. Dalla Cattedrale la visita si concluderà con una piccola passeggiata tra le strade di Città della Pieve, ammirando un suggestivo tramonto sulla Val di Chiana. Appuntamento alle ore 15:15 davanti la Chiesa di Sant'Agostino in Via Guglielmo Marconi, Città della Pieve. Prenotazioni ed informazioni: TEL./WHATSAPP: 371.5687124 - 328.8710625; MAIL: info@leviedellarte.eu.