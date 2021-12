Alla Misericordia di via Oberdan la mostra di Angelo Buonumori “Facce da virus. 112 ritratti veloci ai tempi del covid”

Inaugurata alla Misericordia di via Oberdan la mostra di Angelo Buonumori “Facce da virus. 112 itratti veloci ai tempi del covid”. Un’idea nata e sviluppata sui social in periodo pandemico. Quando Angelo cominciò a proporre volti di personaggi noti e meno noti, politici e sportivi, artisti e gente comune. L’incoraggiamento, l’apprezzamento condiviso, lo stimolo di tante persone che hanno proposto, e si sono proposte, ha funzionato da carburante per una produzione veramente cospicua e di assoluto rilievo. All’inaugurazione ha presenziato l’assessore alla cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano che ha rivolto parole di sincero apprezzamento per un artista che vanta un curriculum di rango nel mondo dell’arte e della comunicazione visiva. Avendo rivestito un ruolo di docente e di riferimento in àmbito artistico e pubblicitario.

Un saluto del professor Alessandro Campi e i complimenti di colleghi, amici, estimatori. Fra i quali abbiamo notato l’illustratore Moreno Chiacchiera, i giornalisti Mimmo Coletti e Gino Goti, insieme a tanti altri. Mostra aperta fino al 9 gennaio