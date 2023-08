Alla Galleria nazionale dell'Umbria "Di venere e di marte si dà principio all'arte"

Di venere e di marte si dà principio all'arte. Questo l'incipit degli eventi che propone la Galleria nazionale dell'Umbria nei prossimi giorni. Questo il programma:

Martedì 29 agosto



Ore 19, visite guidate al museo

Ore 20, aperitivo a cura di T-Trane e Numero Zero

Ore 21, Petulia Mattioli, Eraldo Bernocchi e Christopher Chaplin, The Same and the other, video installazione che esplora la relazione del corpo dell'artista con il tempo, la conoscenza e la memoria. Come una mappa, il corpo sembra alternare tra presenza e assenza, suddiviso in sezioni e rivelato nei dettagli.



La composizione sonora di Bernocchi e Chaplin sottolinea la ricerca di Petulia Mattioli, portando la loro melodica metamorfosi ambientale in parallelo con il lavoro visivo. I due artisti utilizzano oggetti e sintetizzatori per creare un paesaggio sonoro ampio, ponendo lo spettatore e l'ascoltatore in uno spazio riflessivo, armonioso con le installazioni visive.



La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a gnu@sistemamuseo.it o chiamando lo 075 5721009.



L’aperitivo è riservato a coloro che parteciperanno all’evento delle 21.





Venerdì 1° settembre



Ore 19, visite guidate al museo

Ore 20, aperitivo a cura di T-Trane e Numero Zero

Ore 21, Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” e l’Ensemble strumentale Oida – ORCHESTRA INSTABILE DI AREZZO si esibiranno nel concerto Pulchra es.

Un percorso musicale interamente ispirato e dedicato alla figura di Maria che, partendo da celebri musiche medievali, arriverà alle melodie contemporanee.



Il programma prevede, come opera principale, l’esecuzione dello Stabat Mater, per Soprano solo, Coro ed Orchestra, del compositore Paul Mealor.

La serata proseguirà con l’esecuzione della lauda Ave Donna Santissima, del O Magnum Mysterium di Morten Lauridsen, dall’Ave Maria di Javier Busto e dai brani Ave generosa e Pulchra es di Ola Gjeilo.

Il soprano solista Emanuela Agatoni, l’Orchestra Oida di Arezzo e la Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” saranno dirette del maestro Alessandro Bianconi.



La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a gnu@sistemamuseo.it o chiamando lo 075 5721009.



L’aperitivo è riservato a coloro che parteciperanno all’evento delle 21.