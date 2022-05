Alla Commenda di San Mariano in concerto il ‘Duo Sconcerto’ per la quinta edizione di ‘Note di viaggio”

Alla Commenda di San Mariano in concerto il ‘Duo Sconcerto’ per il secondo incontro della quinta dizione di ‘Note di viaggio”. Interessante Rassegna per la direzione artistica di Francesco DiGiandomenico (chitarrista di rango del Sator Duo, in coppia col violinista Paolo Castellani). Banale dire che assistere a questo spettacolo, trascinante e seduttivo, si è tradotto in un’esperienza “sconcertante”, proprio perché straordinariamente sincretica fra musica e teatro, pentagramma e cabaret. Nella Sala Lettura della Biblioteca Gianni Rodari si sono proposti Andrea Candeli (chitarra) e Matteo Ferrari (flauto traverso), entrambi dotati di una notevole versatilità musicale e capacità affabulatoria.

Entrambi con un ricco medagliere. Andrea ha suonato per Rai International in Sala Nervi alla presenza del Papa polacco. Docente e vincitore di premi di rilievo, collabora con artisti come Fabio Testi e Ivano Marescotti, Ugo Pagliai e David Riondino, Vanessa Gravina e Andrea Santonastaso. Matteo è musicista e performer che si propone in modo trascinante. Anche lui ha collaborato con Dario Fo e Luciano Ligabue, con Vito e Paola Sanguinetti.

Il Duo, il 3 ottobre 2017, ha aperto il concerto di Andrea Bocelli. A Corciano ha proposto un repertorio da Mozart a Rossini, da Brahms a Piazzolla. Inframezzando le esecuzioni musicali con battute, tormentoni (una promozione dei loro ciddì, intrisa di sapida autoironia), doppi sensi, scenette.

Ma anche qualche riflessione significativa, buttata lì con nonchalance, ma da raccogliere e tenere da parte. Un pomeriggio che aveva come fil rouge il brand “la follia musicale”. Che non è pazzia, ma modalità espressiva di temi e stilemi non solo musicali. Una proposta che stava bene in una sala stipata di libri e di lettori. Perché la cultura vera è quella non esibita, ma viva e gioiosa. Come questo concerto, molto apprezzato da un pubblico dal palato raffinato. E natauralmente disposto al divertimento intelligente.