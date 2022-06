Alla Biblioteca Rodari di San Mariano, ‘Note di viaggio’, per un excursus straordinario nei territori del tango, con Después (‘Dopo’). Uno slalom sul pentagramma, vergato da Galliano, Piazzolla e Gardel. Alla guida del torpedone, i musicisti Daniela Rossi (violino) e Massimo Santostefano (fisarmonica), complici nella musica e nella vita, in quanto coniugi e in perfetta sintonia artistico-effettiva. Massimo ha proposto, di brano in brano, una raffinata diegesi, utile a contestualizzare i pezzi eseguiti.

Piazzolla come Vivaldi? Lui ci ha spiegato perché: stile riconoscibile e un’opera con lo stesso titolo (Le 4 stagioni). E poi le rielaborazioni di Luis Bakalov con cui ha lavorato. Ma l’elenco è lungo e include Placido, Riondino, Pandolfi, e tante orchestre. Per non parlare delle apparizioni in fiction come “Atelier Fontana”, “Che Dio ci aiuti” e “Don Matteo”. Quanto a curriculum, non è da meno Daniela che suona coi Solisti Aquilani, la Camerata del Titano, l’Orchestra da Camera dell’Umbria. Un suono intenso e raffinato che non si fa schiacciare più di tanto dalla (pre)potenza sonora della fisarmonica.

La teaching session di Massimo passa per la colonna sonora di “Ultimo tango” di Bertolucci il quale preferì Gato Barbieri, ma che indusse Piazzolla a scrivere – come prova di valentia – “Jeanne y Paul”, romantico e straziante. Poi un ricordo dell’umbro Luciano Fancelli, ingiustamente relegato a un ruolo gregario, quando fu

invece prolifico e grandissimo. Applausi a scena aperta, col pubblico che non vuol mandare via i magnifici due. Non c’è che dire: un bellissimo schiaffo, sferrato dal direttore artistico Francesco Di Giandomenico, all’incultura musicale.