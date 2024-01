Alimentazione e prevenzione oncologica, congresso nazionale alla facoltà di Medicina

E' previsto per giovedì 25 gennaio il congresso su “Alimentazione e prevenzione oncologica", in programma all’aula magna della facoltà di Medicina, in piazzale Settimio Gambuli, 1.



Il congresso tratterà, in maniera scientifica, come alimentazione, associata a stili di vita corretti, rappresenti oggi la “Preventive Therapy” per l’insorgenza di malattie neoplastiche.