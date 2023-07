Perugia, emozioni e passioni prendono corpo e colore nelle tele di Alessia Cigliano

Il rosso si stempera dolcemente nell’arancione, mentre il blu profondo si fa celeste. Alessia Cigliano è un’artista che in breve tempo si è evoluta nel tratto, nei temi e nella rappresentazione pittorica dei sentimenti e delle passioni.

Dalle città animate di figure umane, seppur anonime, è passata a delineare nuclei urbani sfumati in tempeste di luci e lampi, con il tema dell’acqua che domina le marine in tempesta o le gocce d’acqua che si fanno molecole sulla tela o lacrime sui volti, solcando visi che si contrappongono, fisicamente in mostra, a strumenti musicali che emergono da tele sfocate, come ripresi da dietro dei vetri bagnati dall’acquazzone, con i colori che colano sempre sotto l’effetto di sferzate d’acqua che cadono dall’alto. Una evoluzione che giunge, improvvisa, a forme primordiali, dell’anima, come in “Red Wind” e della seta avvolta nel mistero delle forme seducenti.

“Umbria Jazz & Colors”, alla ex Chiesa della Misericordia in via Oberdan, Alessia Cigliano ha portato un omaggio all’Umbria, con “Fioritura” e “La Piana”, e a Perugia, con la celebrazione dei 100 anni del Bacio Perugina (già in mostra nel capoluogo) e alla manifestazione Umbria Jazz (c’era anche Carlo Pagnotta all’inaugurazione), con le tele degli strumenti musicali e con “Perugia in Jazz” che è anche un omaggio a Gerardo Dottori e alla sua città ascensionale.

“Ogni opera racchiude un’emozione, una sensazione – dice l’artista – Ed è con emozione che vorrei ricordare Peppe Fioroni. Vi abbraccio uno per uno”.

All’inaugurazione, con il nostro Sandro Allegrini a fare gli onori di casa, era presente il curatore Andrea Baffoni, l’assessore comunale Leonardo Varasano, l’ex procuratore generale Fausto Cardella e buona parte del consiglio dell’Ordine degli avvocati (Alessia Cigliano, valente artista, poliglotta, cantante eccezionale, perito calligrafico è anche sposata con l’avvocato Marco Brusco, ndr).

I quadri non li ho fotografati perché dovete andare a vedere la mostra.