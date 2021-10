Alessandro Gnocchi a Perugia per un incontro su Dante e Pasolini al MANU

Proseguono le iniziative “Dante in Umbria" per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Iniziative che si sono svolte in parte online, ma ora cominciano a tornare in presenza. Si tratta di eventi culturali che analizzano le infinite sfaccettature del genio dantesco, con il quale nel corso della storia si sono misurati moltissimi grandi artisti di tutte le epoche.

A quetso propositi, mercoledì 20 ottobre, alle ore 17.30, Alessandro Gnocchi terrà un incontro al Museo archeologico nazionale dell’Umbria (p.zza Giordano Bruno, 10, Perugia), su “L’inferno di Pasolini”.

Dante Alighieri è una presenza costante nell’opera di Pier Paolo Pasolini. Negli anni Sessanta, in cerca di una nuova definizione di romanzo, Pasolini riscrive i primi canti dell’Inferno ne “La Divina Mimesis” pubblicata da Einaudi nel novembre 1975, pochi giorni dopo il suo omocidio. Iniziata nel 1963, terminata nel 1975 “La Divina Mimesis” è il tentativo di “aggiornare” i peccati messi alla gogna da Dante e contemporaneamente il tentativo di rimodulare il plurilinguismo del modello. Nella sua struttura frammentaria composta da prosa, fotografie e documenti vari, preannuncia il romanzo incompiuto “Petrolio”.

Alessandro Gnocchi dirige il supplemento "Controcultura" del quotidiano "Il Giornale". Ha scritto libri e articoli su Bembo, Berto, Pasolini, Keller. E' da poco uscito per Baldini e Castoldi il suo ultimo volume "Calcio e letteratura".