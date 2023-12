Castiglione del Lago: il Natale si accende sul lago Trasimeno

Una magia, un sortilegio buono, un incantesimo del Natale sarà quello che venerdì 8 dicembre accadrà sul manto del lago Trasimeno. Un albero di luci e acqua, il più grande del suo genere, farà brillare Castiglione del Lago, uno dei borghi più belli d'Italia.

Verranno accese più di 2.400 luci collocate su oltre 7.000 metri di cavo sorretti da 166 pali portanti per realizzare un’opera mastodontica e affascinante lunga 1.080 metri e larga 50. Insomma un'opera degna dei migliori film sul Natale, della migliore magia del Natale e del miglior pranzo di Natale.

Con tutto questo brillare ritorna “Luci sul Trasimeno”, l’evento originale che l’associazione “Eventi Castiglione del Lago” in collaborazione con l’amministrazione comunale, il Gal Trasimeno-Orvietano e l’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, organizza con il coinvolgimento di oltre cento volontari e il gioioso consenso della popolazione.

Quello dei volontari è un valore sottolineato più volte dal primo cittadino di Castiglione del Lago, Matteo Burico, che in occasione della presentazione del Natale nei Borghi, alla Camera dei deputati di Roma, ha spiegato “Il loro lavoro dura tutto l’anno e “l’albero da miracolo” per come viene realizzato oltre a rappresentare un orgoglio cittadino da offrire ai visitatori crea i presupposti per porre l’attenzione anche sui problemi che attanagliano il nostro lago”.

Accanto al grande albero, alimentato da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e con entrambi gli occhi che guardano alla biodiversità grazie al progetto “Adotta una Luce”, con cui sarà possibile sostenere l’adozione di alveari e di intere colonie di api attraverso la campagna promossa in collaborazione con la community “3Bee”, sono in cartellone iniziative e attrazioni per tutti i gusti.

Castiglione del Lago sa come celebrare il Natale in modo originale e coinvolgente. Con il suo albero di luci e acqua sul lago Trasimeno offre uno spettacolo unico e suggestivo che richiama visitatori da tutta Italia. Castiglione del Lago non si limita a questo: con il suo villaggio di Babbo Natale, le sue iniziative culturali e gastronomiche, la sua solidarietà verso le api e l'ambiente, dimostra di avere un cuore che batte al ritmo della tradizione e dell'innovazione. Castiglione del Lago merita di essere scoperta e ammirata, soprattutto nel periodo natalizio, quando si trasforma in una fiaba incantata.



Programma:

Ci sarà il villaggio di Babbo Natale, dedicato ai bambini che verranno guidati in numerose attività dagli elfi e dal pesciolino Ascanio, il “vero” inventore dell’albero di Natale sull’acqua. Ll’inedita mostra “Presepi d’arte e di luci - la Natività nella storia dell’arte” con un omaggio a Gerardo Dottori, un’installazione multimediale immersiva (a cura di Movimento Creative Label) nel meraviglioso Palazzo della Corgna, sede anche dell’esposizione con opere di Antonio Folichetti, Mario Sciarra e Giuseppe Magnini.

Il mercatino Natalizio, aperto dall’8 al 10 dicembre e dal 15 dicembre al 6 gennaio e poi ancora la divertente mostra “Castiglione del Lego”, dedicata alle costruzioni con i celebri mattoncini colorati.

Si prosegue con tantissime iniziative dalla tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio, alla sempre frequentatissima “Piazzetta del Gusto”, ricca delle migliori prelibatezze del territorio e della tradizione. Spettacolo nello spettacolo, il rinnovato videomapping proiettato sulle mura interne della medievale Rocca del Leone: per l’edizione 2023 la società Int.Geo.Mod. di Perugia ha pensato di narrare scenari fantastici del mondo ordinario con “Il Natale di Pi”, la storia di un ragazzino figlio dei tempi moderni che vive rinchiuso nella sua stanza ben distante dalla magia delle festività, fino a quando un personaggio speciale lo scuoterà e lo riporterà a vivere pienamente la sua vita ritrovando in primis lo spirito natalizio.

Nel corso dei 30 giorni di manifestazione numerosi saranno gli eventi collaterali come, tra gli altri, la seconda edizione (domenica 10 dicembre) del Trofeo podistico “Luci sul Trasimeno”, a cura del Gruppo Sportivo “Filippide”. Verrà inoltre acceso “L’albero delle Zampette”: un’iniziativa solidale dedicata agli animali, all’importanza di un’adozione consapevole e al contrasto all’abbandono, promosso da Vitakraft in collaborazione con il progetto “RandAgiamo” del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia (appositi “Pet Days” il 16 dicembre e il 6 gennaio dalle 16 alle 21). In programma anche concerti natalizi nel centro storico, spettacoli teatrali per bambini, esposizioni di presepi artigianali e tanti altri eventi speciali.