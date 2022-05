Al via oggi da Ellera la 33°edizione della Coppa della Perugina

Prende il via oggi alle 15.30 dalla concessionaria Ferrari-Maserati CDP di Ellera la trentatreesima edizione della rievocazione storica della Coppa della Perugina. Il C.A.M.E.P. (Club Auto Moto d’Epoca Perugino), nell’anno del suo quarantesimo anniversario di vita, radunerà a Perugia il fior fiore delle auto d’epoca provenienti non solo dall’Italia ma anche dalla Svizzera, dalla Germania e dall’Olanda, 110 pezzi unici che per tre giorni percorreranno le strade della provincia come un vero e proprio museo dell’automobile viaggiante.

Il programma

Il programma del 2022, che coincide con i festeggiamenti del centenario del Bacio Perugina, partner della manifestazione, si presenta completo e ricco più che mai.

La giornata odierna porterà le auto a percorrere un tour paesaggistico del Lago Trasimeno con la visita di Paciano, borgo legato a doppio filo con la famiglia Buitoni ed in particolare con Giovanni Buitoni, che nel 1924 fu l’ideatore della corsa.

L’arrivo degli equipaggi a Paciano è previsto intorno alle 17, accolti dal saluto di benvenuto di Bruno Buitoni con le autorità presenti. Gli equipaggi visiteranno il centro storico. Ad inaugurare il percorso un policromo tappeto floreale a tema, omaggio dei Maestri Infioratori pacianesi, e l’esposizione di una selezione degli storici “carretti”, gli artigianali veicoli in legno protagonisti della spericolata corsa di ferragosto a cura dei carrettisti de La Congrega. Una selezione delle foto storiche di Coppa Perugina e la musica Swing anni 20 li guiderà in un percorso sensoriale fino al centro del paese, alla scoperta dei suoi molteplici tesori artistici.

A seguire la carovana farà tappa all’Autodromo dell’Umbria a Magione, impianto dove gli equipaggi disputeranno le prove di abilità a cronometro ed effettueranno dei giri in pista. In serata cena tipica in un ristorante alle porte di Perugia.