Assisi, la città di San Francesco, si illumina di pace e speranza per il Natale

Come ogni anno, anzi forse ogni anno sempre di più, il Natale nella città di San Francesco si appresta a essere speciale. Quest'anno Assisi si prepara ad accogliere i visitatori con un ricco programma di iniziative che avranno come fulcro la Basilica di San Francesco.

L’intento è quello che la festività rappresenti un importante incontro di pace, infatti frate Marco Moroni, custode del Sacro Convento, ha evidenziato: “Sia davvero Natale, tacciano le armi e tornino a parlare gli uomini e le donne per cercare e trovare soluzioni giuste e condivise”.

Venerdì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, si darà il via alle celebrazioni con la solenne Santa Messa, alle 17.00, presieduta dal cardinale Arthur Roche, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, nella chiesa inferiore della Basilica.

Al termine della liturgia, si procederà all'accensione dell'albero di Natale e del videomapping sulla facciata della chiesa superiore, che offrirà uno spettacolo di luci e colori sul tema della pace. Non mancherà inoltre il meraviglioso presepe di sabbia, realizzato da artisti internazionali.

Per concludere la giornata in bellezza alle 21.00 si terrà il concerto Armonie di pace da Assisi, con canti natalizi tradizionali per organo e voce, diretto da fra Gennaro Becchimanzi, OFMConv, autore anche dell'ultimo libro omonimo che verrà presentato per l’occasione.

“Che sia un Natale di pace e speranza - ha sottolineato il sindaco di Assisi, Stefania Proietti - che sia un Natale senza la voce delle armi, che sia un Natale dalla parte dei deboli e dei poveri. Da Assisi, città messaggio dei valori di San Francesco, del coraggio della fraternità, vogliamo ancora una volta lanciare un appello contro tutte le guerre e lo lanciamo nella prospettiva di celebrazioni importanti, come quelle dei centenari francescani” ha concluso il primo cittadino.

Assisi è una città che sa trasmettere il senso profondo del Natale, un dono d'amore per l'umanità intera. Una città che invita a riflettere sul valore della pace e della fraternità universale, seguendo l'esempio di San Francesco. Una città che si veste di luce e di musica per celebrare la festività con tanta gioia e gratitudine.



Il programma:

Alle 17: celebrazione della Santa Messa nella chiesa inferiore della Basilica presieduta dal Card. S.Em. Arthur Roche.

Alle 18.10: inizio della cerimonia di accensione dell’albero di Natale e del videomapping sulla facciata della chiesa superiore e benedizione e svelamento del presepe di sabbia.

Alle 18.30: saluti delle autorità civili presenti.

I vari momenti della cerimonia saranno inframezzati dalle esibizioni dei Cantori di Jesolo e delle classi quinte dei plessi di Sant'Antonio e Rivotorto dell'I.C.Assisi 1.