Moda e giovani talenti, Umbria Fashion debutta a Perugia: ecco il programma

Umbria Fashion si prepara a stupire il pubblico con la sua prima edizione. Un evento unico e innovativo, che si terrà sabato 21 e domenica 22 ottobre nella splendida cornice della sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia. L'idea e la direzione sono di Laura Cartocci che ha voluto realizzare un progetto ambizioso, mettere in contatto i giovani talenti della moda, provenienti da scuole e università umbre, con le aziende del territorio che operano nel settore. Un'occasione imperdibile per scoprire le nuove tendenze, valorizzare il made in Umbria e creare sinergie tra formazione e lavoro.

Programma

Si inizia sabato alle 15.00 con i saluti istituzionali di Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, e Andrea Romizi, sindaco di Perugia, seguiti dalla presentazione del libro di Mario Benedetto “La staffetta. Il ricambio generazionale nelle imprese italiane”.

Rimanendo in tema, prende il via il primo talk “Lavoro: la moda ricerca giovani talenti”, alle 16.30, moderato dal giornalista Marco Brunacci, a cui parteciperanno Gianluca Tuteri, vicesindaco di Perugia, Leonardo Mazzocchio, presidente della sezione abbigliamento di Confindustria Umbria, e Daniela Bucciarelli, Hr manager Pattern Group.

Poi, uno sguardo al passato della tradizione umbra della moda con la premiazione degli eredi di Ellesse, azienda di abbigliamento sportivo nata a Corciano nel 1959, oggi parte del gruppo britannico Pentland Group, e uno al futuro con il premio Talenti umbri assegnato a Gianni Cinti, design e creative consultant, Mario Rossodivita, stilista di scarpe Elisabetta Franchi, e Carlo Timio, event manager e direttore di Riflesso Magazine.

Ancora premi, quelli alla carriera, ai giornalisti e scrittori Donatella Miliani e Matteo Grandi, mentre a sorpresa verranno consegnati altri riconoscimenti nel corso della due giorni.

Il secondo talk, alle 17.30, è dedicato a “Sostenibilità, riciclo e i nuovi trend della moda”. Moderato dalla giornalista Paola Costantini, vedrà la presenza di Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria, Alessio Lutazi, responsabile impianti di Gesenu Spa e consigliere delegato di Tsa Spa, e Luciano Lauteri, amministratore delegato di Vodivì.

Due le storie di successo che verranno raccontate: sabato quella di Monnalisa, azienda italiana che si occupa di abbigliamento 0-16 anni di fascia alta, domenica quella di Vitetta Ponti, stilista umbra affermata anche a livello internazionale.

Ad aprire i fashion show sarà Un’idea per la vita Onlus, con la sua Sfilata del cuore alle 19.00, l’associazione che domenica nominerà Cavaliere di Un’idea per la vita Onlus l’attore e imprenditore Roberto Farnesi ospite dell’evento. Sempre sabato è previsto il fashion show con le creazioni degli studenti di Istituto italiano design, Nuovo istituto design, Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia e Corso di laurea in design dell’Università degli Studi di Perugia. La prima giornata ospiterà anche il contest dei giovani stilisti emergenti le cui premiazioni saranno domenica a chiusura dell’evento.

Domenica, dopo i saluti di Stefania Proietti e Laura Pernazza, presidenti della Provincia di Perugia la prima e di Terni la seconda, e di Roberto Farnesi, ci sarà la presentazione del libro “Cronache private” di Valentina Parasecolo. Nel terzo talk alle 16.30, moderato da Donatella Miliani, si parlerà di “Start up e innovazione” con Gabriele Giottoli, assessore allo sviluppo economico del Comune di Perugia, Marco Cardinalini di Cardinalini & C Spa, e Stefano Toxiri, amministratore unico e co-fondatore Proteso Srl.

Di nuovo spazio a Talenti umbri con la premiazione di Federica Ferranti, commercial director di Blumarine, per poi tornare a discutere ma questa volta di “Moda e comunicazione: dalla fotografia a Instagram” nell’ultimo talk, alle 17.30, moderato da Matteo Grandi a cui partecipano Roberto Farnesi, Eleonora Benfatto, ex presentatrice, modella e Miss Italia 1989, ed Emma Del Toro, ballerina e influencer.

Nel corso della due giorni ci saranno esibizioni a cura di Umbria dance school Asd e domenica diversi fashion show con Ballerafa, Ecipa, Officina Dinamica e Monos, la sfilata degli istituti superiori dell’Umbria indirizzo moda e “Indossare l’arte Simbolo e preziosità citazioni da Edgardo Abbozzo”, un omaggio al maestro, il primo dei grandi personaggi che Umbria Fashion intende ricordare in virtù del gemellaggio Perugia Seattle.