Al via le iniziative di Natale a Paciano, borgo delle "ghirlande"

Ha preso il via ufficialmente nel giorno dell'Immacolata a Paciano il programma di eventi a tema natalizio. Per una decina di giorni i volontari si sono ritrovati nella palestra comunale per dare vita ad una serie di eleganti ghirlande che decoreranno il borgo sotto le festività.

In perfetto clima natalizio anche l’appuntamento di domenica prossima, 12 dicembre alle ore 16,30 con il laboratorio creativo in lingua inglese "The Snowman" (by Raymond Briggs), a cura di Suzannah Behrens della scuola The English Studio. L’incontro è rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni e si terrà presso la biblioteca di Palazzo Baldeschi.

Intanto, domenica scorsa è stata inaugurata, sempre a Palazzo Baldeschi, la mostra “Ambiente Rodari”. Visitabile fino al 31 gennaio, la mostra è dedicata alle illustrazioni tratte dall'omonimo libro pubblicato da "Einaudi Ragazzi" a cura di Pino Boero che raccoglie storie e filastrocche di Gianni Rodari dedicate al tema della natura, illustrate da venti illustratori internazionali. Storie per crescere e imparare il rispetto della vita e del mondo che ci circonda, giocando con le parole magiche del "maestro della fantasia".