Al Quasar village il Mercatino solidale di Pasqua

Domenica 26 marzo il centro commerciale Quasar Village di Corciano ripropone il Mercatino solidale di Pasqua. In collaborazione con il comitato di Corciano della Croce rossa italiana (Cri), dalle 10 alle 19, all’esterno del centro, le ormai caratteristiche casette di legno si riempiranno di sorprese per i clienti e gli avventori della struttura: dolci, salumi, confezioni pasquali, dischi, giocattoli, oggettistica, quadri, libri e molto altro, tutto a sostegno di una grande causa, raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza per la Croce rossa di Corciano.

Per i più piccoli, dalle 16 alle 18, ci saranno inoltre animazione e merenda con le mascotte, il tutto offerto proprio dalla Cri di Corciano.

Per informazioni è possibile contattare il numero 338.6423380 o l’email area6@cricorciano.it.