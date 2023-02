Al Quasar Village con San Valantino spazio agli innamorati. Poi è tempo di Mercoledì e Famiglia Addams

L’amore è nell’aria al Quasar Village di Corciano dove fino al 14 febbraio, giorno dedicato a San Valentino e festa degli innamorati, sono in corso i "Love days". Dalle scatole di cioccolatini alle cene romantiche per due, fino al weekend a Parigi da condividere con la persona amata: questi i premi in palio per chi è iscritto al programma fedeltà Apperò a cui si accede scaricando l’apposita app (regolamento sul sito www.quasarvillage.it). Cuori e cioccolatini domineranno la galleria del centro commerciale in queste giornate grazie alle iniziative "Segui il tuo cuore" e "Regala il tuo cuore".

La prima, ideata e realizzata da Lorenzo Lombardi, direttore creativo di Whiterose Pictures, e Nicola Santi Amantini, direttore della fotografia, nonché regista e sceneggiatore italiano, prevede un percorso ‘romantico’ in cui, grazie alla installazione a terra di 14 adesivi a forma di cuore, si avrà accesso alle più belle frasi d’amore da dedicare alla propria dolce metà. Basterà inquadrare con lo smartphone il qr code riportato su ogni adesivo e la frase verrà direttamente ‘recapitata’ alla persona amata attraverso una registrazione interpretata da un attore professionista. La seconda iniziativa, il 14 febbraio dalle 16 alle 19, vedrà protagonisti Cupido e Regina di cuori: i due personaggi regaleranno cioccolatini a forma di cuore e saranno disponibili per foto ricordo.

Archiviata la festa degli Innamorati si entrerà nell’atmosfera festosa del Carnevale. Sabato 18 febbraio imperdibile è il flash mob dell’iconico ballo di Mercoledì e la parata con la sua famiglia (Addams) al completo mentre domenica 19 febbraio spazio alla sfilata delle mascherine, seguita dalla premiazione di quelle più belle che riceveranno delle gift cards.