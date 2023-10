Al Quasar Village il fisico influencer più celebre d’Italia: Vincenzo Schettini

Imparare divertendosi, al centro commerciale di Corciano si può. L'autore di “Ci vuole un fisico bestiale” Vincenzo Schettini sarà presente al Quasar Village per presentare il suo scoppiettante nuovo libro.

Nella sua opera, il famoso fisico, illustra le vicende e le scoperte dei sette fisici più rilevanti della storia, da Leonardo da Vinci a Marie Curie, da Einstein a Tesla e farà conoscere al pubblico come la fisica ha determinato il corso degli eventi e come continua a influire sulla nostra realtà.

Con uno stile chiaro e appassionante, dimostrerà che la scienza non è solo una disciplina accademica, ma una fonte di stupore e di cultura. “Mi piace stupire i miei studenti perché il primo a entusiasmarsi di fronte alle mille sorprese della scienza sono proprio io” sottolinea il fisico dal ciuffo sbarazzino.

“Portare un professore di fisica in un Centro Commerciale è un modo innovativo di rendere la scienza più accessibile a tutti, a prescindere dall’età o dal titolo di studio, inaugurando un modo alternativo di fare divulgazione scientifica, in un luogo extra-scolastico e rendendo i centri commerciali sempre di più luoghi di aggregazione e diffusione di cultura, oltre lo shopping” ha concluso Simone Tommolini, general manager della Okay Group, agenzia che segue il Fisico Influencer.

Vincenzo Schettini sarà al Centro Commerciale Quasar Village, domenica 5 novembre dalle 15.30 e sarà disponibile per ricevere domande e fare foto con i suoi lettori.