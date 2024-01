“Matrimonio d’Inverno - diario intimo”: un pranzo-spettacolo tra cucina e natura

Il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi si trasforma in un luogo di convivialità e di arte per accogliere il Teatro delle Ariette, una delle compagnie più originali e apprezzate del panorama teatrale italiano.

Dopo il successo dei precedenti spettacoli “Teatro da mangiare?” e “Io, il cous cous e Albert Camus”, torna in scena uno dei capolavori della compagnia: “Matrimonio d’Inverno - diario intimo”, uno spettacolo con cena o pranzo per numero limitato di spettatori.

“Matrimonio d’Inverno” è un’opera delicata e profonda, che racconta la vita quotidiana di una coppia tra ricordi, sogni e difficoltà. La rappresentazione è anche un omaggio alla cultura rurale e alla sua saggezza, che si esprime attraverso le parole, i gesti e i sapori della terra.

Il Piccolo Teatro degli Instabili ospiterà quattro repliche di questo spettacolo imperdibile, dall’11 al 13 gennaio alle 20.30 e il 14 gennaio alle 13.00, nell’ambito della Stagione Teatrale 2023/24 "Orme da seguire".

Il Teatro delle Ariette è una compagnia teatrale professionista, fondata nel 1996 da Paola Berselli e Stefano Pasquini insieme a Maurizio Ferraresi, che produce, studia, organizza e promuove teatro in Valsamoggia, Bologna, dove ha costruito con le proprie mani, in mezzo ai campi, il Deposito Attrezzi, ex edificio rurale diventato teatro nel 2017.