Al Parco dei Rimbocchi Daniele Baldelli, il Maestro di tutti i dj nazionali. Sabato 25 a partire dalle ore 20.30. evento unico a Mirò parco rimbocchi. Sarà presente il padre di tutti i dj italiani Daniele Baldelli, baia degli angeli, cosmic ma anche museo di arte moderna di New York, Sidney Opera House, Subway di Londra e molti altri in tutto il mondo. Ancora ad oggi è considerato uno dei più importanti dj del mondo grazie anche al suo sound ricco di sonorità che prendono spunto dal passato. Evento in esclusiva per la regione Umbria aprirà la serata dj Antonio Lusi.