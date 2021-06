Al Manu, Attilio Bartoli Langeli ci racconta la scrittura di Dante: appuntamento al 23 giugno

Attilio Bartoli Langeli ci racconta la scrittura di Dante, mercoledì 23 alle 16:00, al Manu. Attilio è stato docente di punta a Palazzo Manzoni. Paleografo di vaglia, ha operato anche a Venezia, Padova, Roma II. Resta straordinaria, per qualità e quantità di iniziative, la sua presidenza della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria. Un versante di singolare interesse della sua attività è legato al passaggio dall’oralità alla scrittura. Ricordo che, qualche anno fa, mi regalò il suo splendido “La scrittura dell’Italiano”, uscito dal Mulino nel 2000. Un’opera di assoluta eccezionalità perché propone una visione originale, scientificamente documentata, del passaggio dal latino al volgare, con ricchezza di esempi. Quel libro mi aprì una prospettiva nuova e interessante.

La conferenza sarà di certo preziosa, perché Attilio riesce a coniugare scienza e divulgazione alta. Nota personale: Ricordo che Attilio mi volle come socio della Deputazione e m’incoraggiò a fornire contributi su Sandro Penna, sulla letteratura dialettale, su codici della Biblioteca Augusta. Insomma, su quei temi identitari che da sempre mi stanno a cuore. A sua volta, Bartoli Langeli mi fece dono di un suo apporto originale sulla lingua perugina che pubblicai in uno dei volumi dell’Accademia del Dónca. Debbo, infine, ad Attilio la conoscenza del giovane studioso Carlo Pulsoni, quando avemmo ragione di esporre delle critiche circa il restauro di un codice manoscritto dell’Augusta, malamente risarcito. Sarà dunque per me – come per chiunque deciderà di venire al Manu – una sicura occasione di crescita.