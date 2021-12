Aiutare gli uomini a capire se stessi: dopo "I colori delle donne" arriva l'evento "I colori degli uomini"

Aiutare gli uomini ad essere maggiormente consapevoli di se stessi. Con questo intento nasce "I colori degli uomini", un percorso di comprensione dell'evoluzione del maschile che vuole aiutare gli uomini a comprendere se stessi. L'iniziativa nasce dopo la felice esperienza ideata da Samya Ilaria Di Donato e Sarah Cosmi, che avevano lanciato nei mesi della pandemia de “I colori delle Donne”, evento di cui hanno parlato tutti i giornali d’Italia e con cui sono state aiutate moltissime donne in un periodo così particolare e pieno di cambiamenti.

La nuova edizione dell'iniziativa declinata al maschile vuole aiutare gli uomini ad essere migliori in tutti gli aspetti della propria vita. All'evento saranno presenti formatori di grande spicco che porteranno temi interessantissimi ed attuali per una serata di formazione, in cui riflettere e crescere: tra gli ospiti d'onore Andrea Mezzancella, Marco Valerio Ricci, Salvo Landolina, Stefano Gay, Giorgio Albertini e Gabriele Pinosa. A condurre l'evento sarà sempre la splendida Aurora Marchesani.

L'iniziativa è fissata per Domenica 5 dicembre e si svolgerà nella piattaforma Zoom, dalle 19 alle 21. L'evento è completamente gratuito, basta iscriversi al form: https://samyadeicolori.it/i-colori-degli-uomini/ per avere il Link di accesso alla sala vituale.

Naturalmente sono invitate anche le donne che hanno, per avere l'opportunità di migliorare il rapporto sia con gli uomini che con il proprio maschile interiore.