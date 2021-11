Agricoltura sociale, a Perugia presentazione del progetto "Raccolti di comunità"

Si ciama agricoltura sociale quando può essere vissuta anche come “luogo” dove poter sperimentare innovativi servizi di prossimità, promuovere azioni terapeutiche, educative, ricreative, culturali, di inclusione sociale. Su questa lunghezza d'onda verrà presentato il 3 novembre (ore 11) a Perugia, nella sede di Legacoop Umbria il progetto ‘Raccolti di comunità’ ideato per creare valore aggiunto all’agricoltura sociale, per sviluppare un modello innovativo di inclusione sociale attiva - attraverso la partecipazione di cittadini, consumatori, utenti, associazioni e cooperative sociali - e per sostenere quindi la dimensione sociale dell’agricoltura finalizzata al miglioramento del benessere economico, sociale ed ambientale delle comunità del territorio regionale umbro.

Dopo due anni di attività, condizionate anche dalla pandemia, sarà presentato un primo bilancio che ora prevede anche l’avvio del primo portale dell'agricoltura sociale umbra: una piattaforma online dove trovare a portata di click prodotti freschi a km0 e genuini (con l'e-commerce che aggrega i principali produttori di agricoltura sociale del territorio), esperienze educative e socio-inclusive all'aria aperta, e dove attivarsi per contribuire direttamente al benessere e alla qualità della vita della propria comunità.

Interverranno i rappresentanti dei vari partner, in crescita, della rete ‘Raccolti di comunità’, costituita in cooperativa sociale di comunità nel 2021, che nasce come progetto di innovazione sociale e sviluppo rurale delle Coop Sociali Ariel di Foligno, Albero di Zaccheo di San Giustino, La rondine a Maccarello di Città di Castello, Fattoria sociale di Spoleto e Oasi agricola di Orvieto.

Tutte cooperative per le quali l’agricoltura ha rappresentato, in anni di esperienza, uno dei possibili settori attraverso cui costruire validi percorsi terapeutici e di inclusione socio-lavorativa per disabili, adulti con disagio psicosociale, anziani, minori.

Nel corso della conferenza saranno quindi anche svelate le modalità per raggiungere gli obiettivi: ottimizzare e migliorare l’accesso delle comunità locali al consumo di prodotti biologici, a Km zero e di prodotti derivanti da agricoltura sociale; aumentare la possibilità di inclusione sociale attiva di soggetti svantaggiati o a rischio di emarginazione; promuovere pratiche di partecipazione e co-progettazione delle comunità locali.

Parteciperanno: Riccardo Fanò, project manager ‘Raccolti di comunità’, Fabrizio Dionigi, presidente Ariel Coop (capofila del progetto), Marco Romanelli, presidente ‘Raccolti di comunità’ Cooperativa di Comunità. Interverrà anche Andrea Bernardoni, responsabile Legacoop Sociali Umbria.