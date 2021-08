Agosto a tutto eventi, cosa c'è da fare nel fine settimana

Musica, arte o buon cibo?

Non resta che scegliere nel primo, caldo fine settimana di Agosto. Che, nonostante il green pass, si annuncia ricco di proposte per tutti i gusti.

Si comincia dalla musica, tanta e di tutti i generi. Dagli amanti di quella pop e contemporanea, con la cover band di Vasco che si esibisce a Deruta, fino a quelli più esigenti, accontentati dalla programmazione dell'Estate Nursina; o dai concerti che andranno in scena a Montone. Per non parlare poi del multiforme Suoni Controvento, il festival di arti performative dove la musica ha un ruolo da regina. Questo sarà il secondo week end di proposte davvero particolari.

Per chi invece ama muoversi tra storia e devozioni, il fine settimana offre molti spunti: dalle celebrazioni per San Domenico a Castiglione del Lago, fino alla rievocazione della Fuga del Bove di Montefalco.

Sotto il segno di Dante, nel 700 anniversario dalla morte, e del suo multiforme genio, prende il via in questi giorni il Corciano Festival, che con le sue 57 edizioni è di certo un punto di riferimento tra gli appuntamenti culturali umbri.

Immancabili gli appuntamenti con la natura: dalle Sere d'estate del FAI presso il suggestivo Bosco di San Francesco, al trekking proposto dall'associazione I tuoi cammini per l'8 agosto. Oppure un giretto con degustazione "Trottando tra le vigne". Per chi ama i prodotti tipici, da non perdere a Cascia la Mostra del Tartufo Estivo e della rosa.

Arte e storia si intrecceranno a Città della Pieve con gli incontri organizzati dall'Associazione Il Riccio. Divertimento anche per i più piccoli assicurato a Scheggino e Vallo del Nera con il Sorrisi Festival, dove l'elemento di base è il teatro, così come al Teatro Clitunno di Trevi, dove va in scena F.I.A.B.E. Follow Immagination And Be Enchanted, spettacolo creato da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale.