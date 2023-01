Agli Arconi è "Un mondo di carta e magia di luce": il programma

Dopo il buon debutto, andata in scena il 26 novembre presso gli spazi Cerp della Rocca Paolina con oltre 250 partecipanti, dei laboratori per bambini e bambine a cura dei servizi educativi del Comune di Perugia, si rinnova l’appuntamento con Un mondo di carta.

Saranno quattro, infatti, i nuovi appuntamenti dedicati alle famiglie ed ai bambini da 18 mesi a 6 anni, con una location del tutto nuova ed affascinante, quella della biblioteca degli Arconi, in pieno centro storico.

“Un mondo di carta e la magia della luce” è il titolo dell’iniziativa, completamente gratuita, che si terrà presso gli Arconi tra gennaio ed aprile con un appuntamento al mese il sabato mattina dalle 10 alle 12 nelle seguenti date: 28 gennaio, 18 febbraio, 25 marzo e 22 aprile.

Per prenotazioni ed informazioni scrivere all’indirizzo: perugiaeducare@comune.perugia.it

“Abbiamo fortemente voluto riproporre questo appuntamento – spiega il vice sindaco ed assessore con delega alle politiche scolastiche e giovanili Gianluca Tuteri – alla luce del successo ottenuto dalla prima edizione dei laboratori all’interno della rocca Paolina quando tantissimi bambini, bambine e genitori hanno animato con entusiasmo e gioia spazi storici della nostra città. Grazie all’impegno ed alla passione dei servizi educativi del Comune di Perugia siamo ora pronti a ripetere l’esperienza, che si svolgerà in un luogo identitario ma, nel contempo, fortemente innovativo del nostro centro storico, ossia la biblioteca degli Arconi, uno spazio espressamente pensato per i giovani con particolare attenzione per i giovanissimi. Da gennaio ad aprile in 4 date con ingresso gratuito si terranno laboratori con percorsi di gioco e luce ma anche con spazi dedicati alla lettura. Iniziative che si pongono l’obiettivo di favorire lo sviluppo dei nostri bambini, riservando loro nuove esperienze in un ambiente bello ed accogliente. Ma sarà altresì l’occasione per riscoprire luoghi della nostra città che, grazie ad una attenta opera di riqualificazione, sono oggi tornati a disposizione dei cittadini, compresi i più piccoli”.