Situazione in Afghanistan e possibilità di azione dell'Europa, se ne parla a Perugia con due esperti

La difficile situazione in Afghanistan e le possibilità di azione dell'Europa nella vicendasaranno oggetto di un dibattito pubblico il prossimo venerdi 10 settembre alle ore 18.00 al parco Chico Mendez. Protagonisti dell'incontro, promosso da Natura Urbana, ci saranno due ospiti di eccezione: Giuseppe Castellini (Direttore Magazine economico finanziario Italia Informa e Direttore Mediacom 043) e Paolo Quercia (Docente di Studi Strategici presso l’Università di Perugia).

L’evento, in collaborazione con le Associazioni Aics Perugia, Acli Arte e Spettacolo, Sul palco della vita, La Casa degli Artisti, Alma Andina e Compagnia In Teatro, si svolgerà in contemporanea in presenza al Parco Chico Mendez e in diretta sulle pagine Youtube e Facebook dell’Associazione Natura Urbana.

