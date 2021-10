"Gli affetti che contano per crescere, curare ed educare”, se ne parla a Perugia con il Movimento per la Vita

Indirizzo non disponibile

Dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria nazionale ancora in corso, torna a svolgersi in presenza uno degli appuntamenti formativi organizzati dal Movimento per la Vita di Perugia.

Destinato principalmente ad associati e volontari, il seminario dal titolo "Gli affetti che contano per crescere, curare ed educare” è aperto a chiunque abbia interesse nei temi trattati, in particolare insegnanti della scuola primaria ed educatori.

L’incontro si svolgerà in presenza il prossimo 29 Ottobre alle 16.30 presso la Sala delle Logge di San Lorenzo, in piazza IV Novembre. E’ comunque prevista una diretta in streaming sul canale Youtube de La Voce.

Al centro dell’incontro ci sarà la relazione della psicologa e psicoterapeuta Giuliana Mieli, specializzata in psicologia perinatale e già autrice del testo “I bambini non sono un elettrodomestico”.

Il seminario è parte di un percorso che il Movimento per la Vita e il Centro di Aiuto alla Vita di Perugia stanno portando avanti come sostegno all’esperienza della maternità. A seguire l’intervento della Mieli, il presidente dell’associazione Eticamente, Vincenzo Silvestrelli, affronterà invece il tema sempre attuale delle “Politiche di welfare come sostegno alla genitorialità”.

Il Movimento per la Vita è una realtà che promuove la cultura dell'accoglienza della vita, dal concepimento alla morte naturale della persona. Attraverso la rete dei Centri di Aiuto alla Cita sparsi su tutto il territorio nazionale, sostiene inoltre le donne che scelgono di non abortire pur davanti a gravidanze difficili o non desiderate.