Ad Assisi si va in Tilt con i Top performer de Le Cirque

Quella dello spettacolo Tilt è una storia recente e già appassionante.

Nei grandi teatri italiani gli applausi di oltre 50.000 spettatori e tante standing ovation hanno celebrato lo show e i suoi formidabili artisti sino alla scorsa primavera. Adesso sono state aperte le prevendite per le prime date del prossimo Christmas Tour 2023. L’appuntamento è al Teatro Lyrick di Assisi, il 24, 25, 26 novembre. Biglietti e info su Tiltticket.it

Lo spettacolo Tilt è l’intreccio riuscito tra realtà virtuale e mondo reale, un’idea che al pubblico è piaciuta immediatamente. A fine 2019, quando debuttò in Italia, fu un clamoroso successo e ottenne le critiche più lusinghiere. Tutto era già pronto per proseguire in altre città, ma ad inizio 2020 il mondo andò veramente in Tilt e si fermò. Il ritorno in scena è avvenuto a fine 2022 ed è proseguito con lo stesso successo che accompagnò il debutto.

Tilt è nato dalle menti dei creatori dello spettacolo internazionale Alis, in tour dal 2016 in Italia e in Europa e già applaudito da oltre 300.000 spettatori. La produzione è firmata ancora una volta da Le Cirque Top Performers, la più importante compagnia d’Europa che unisce arti circensi, musica, danza e teatro.

L’originalità dello show è che l’insieme di ogni elemento artistico, coreografico, scenografico e musicale esalta magistralmente ogni performance degli artisti.

Il risultato per lo spettatore è di essere parte di ciò che accade, un’esperienza vera e indimenticabile. Naturalmente ci vuole un cast internazionale di altissimo livello e per questo la compagnia Le Cirque ha riunito 25 Top Performers tra i migliori al mondo in assoluto. Sono loro i sublimi protagonisti in scena, con numeri aerei e a terra che incantano, entusiasmano e lasciano davvero a bocca aperta.

Tilt è liberamente ispirato al film capolavoro Ready Player One di Steven Spielberg. Lo spettacolo rilegge il mondo virtuale per poi offrire al pubblico una meravigliosa interpretazione di quei valori che sono parte integrante del mondo reale:

Vivere le proprie emozioni ammirando esibizioni soliste e corali, che tendono oltre i limiti delle possibilità umane e che esaltano Amicizia, Alleanza, Verità, Amore.

Credere in sé stessi e nelle proprie capacità, perché, citando il film di Spielberg: “Per quanto dolorosa a volte sia, la realtà rimane l’unico posto in cui mangiare un pasto decente”.

Essere ciò che siamo, perché alla fine conta solo la realtà.

Non è necessario chiudere gli occhi per immaginare di vivere un’avventura incredibile e

l’invito che Le Cirque Top Performers rivolge a tutto il pubblico del Teatro Lyrick di Assisi è di tenerli aperti gli occhi, per assistere ad uno show emozionante, elettrizzante e romantico.

90 minuti di pura energia, senza pause, dove tutto ciò che accadrà è reale.