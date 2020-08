Da crisi a opportunità: l’HoReCa del domani si incontra ad Assisi per il BootCamp & Work Forum HoReCa 2020

“Fare rete”, “confrontarsi” e “collaborare” saranno le parole chiave del BootCamp & Work Forum HoReCa 2020, in programma ad Assisi dal 31 Agosto al 15 Settembre. Di che cosa si tratta?

Alla ricerca degli scenari, le tendenze ed il profilo dei consumatori del futuro, il mondo della ristorazione, della caffetteria, della mixology e dell'hotellerie si riunisce per l'unico evento in Italia dedicato all’HoReCa per studiare Exit Strategy necessarie per una ripartenza consapevole e sostenibile dell’intero settore.

A fare da cornice a questa importante manifestazione sarà il Borgo Antichi Orti, il nuovo Centro Studi Scientifico di Planet One, l'ateneo italiano per il bartendering, che, insieme alla rivista Bargionale, ha intercettato l'esigenza di fare un punto della situazione sul post Covid 19, facendosi promotore dell'evento.

Tre le sessioni di lavoro - CAFFETTERIA, MIXOLOGY, RISTORAZIONE - strutturate come veri e propri campi di addestramento e allenamento, ognuna delle quali terminerà con un Work Forum sinergico tra addetti ai lavori, media, istituzioni chef e personaggi tra i più influenti e rappresentativi del food and beverage italiano, riuniti insieme per fare squadra, condividere idee, metodologie ed esperienze.

Un appuntamento B2B per addetti al settore, ma aperto anche al pubblico, che potrà partecipare in diretta ai tre momenti dell’HoReCa Work Forum, tramite i canali social ufficiali di Planet One.

Ogni BootCamp rappresenterà per tutti i partecipanti un momento fondamentale di scambio e di formazione, un team building interattivo con oltre 50 tra i migliori trainer, talenti ed esperti di settore, su tematiche trasversali al mondo HoReCa. Dal benessere alimentare e fisico, alla leadership ed il management, dall’architettura e il design per i locali del futuro, alla comunicazione social, dalla fitoalimurgia, all’herbal mixology.

L’HoReCa del domani punta ai contenuti, a trasmettere saperi, trasformando le tendenze ed i momenti di crisi in opportunità di crescita e di sviluppo.

Il programma

1° BootCamp & Work Forum Caffetteria e Locali diurno lungo (31 Agosto/01 Settembre)

2° BootCamp & Work Forum Locali Serali e Mixology Bar (07/08 Settembre)

3° BootCamp & Work Forum Food Ristoranti e Hotel (14/15 Settembre)