“La voce dell'Acqua - Antiche memorie e tesori nascosti”, a Mongiovino un percorso fra tradizioni e floklore

l’Associazione Culturale Mongiovino - Valnestore e le Confraternite del SS. Sacramento di Mongiovino e della Buona Morte organizzano per sabato 21 agosto, a Mongiovino, una giornata con una serie di eventi gratuiti per il pubblico che vorrà avventurarsi in un percorso immersivo tra arte e tradizioni popolari con il filo conduttore dell’elemento acqua, che in questo luogo ha radici antiche.

La giornata, organizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e in collaborazione con il Comune di Panicale e l’Associazione Wivaterra, si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 23.00, e prevede attività dedicate all’arte e alla cultura, con iniziative riservate sia agli adulti che a famiglie e bambini. Le singole proposte necessitano della prenotazione obbligatoria per garantirne la riuscita nel rispetto delle norme anti Covid 19.

Il primo appuntamento della manifestazione è alle ore 11.00 nell’area verde adiacente il Santuario, un'attività pensata per i bambini e famiglie. “Andreana, la brocca e l’acqua” è questo il nome del laboratorio didattico dedicato alla pastorella Andreana che visse, secondo la tradizione, il miracolo fondativo del Santuario legato all’acqua. Organizzato in collaborazione con l’Associazione Wivaterra, il laboratorio sarà accompagnato da approfondimenti su problematiche attuali in materia di eco sostenibilità e sull’importanza dell'elemento “acqua” come bene comune. Prenotazione obbligatoria.

Le attività riprendono alle 16.00, questa volta la location sarà la Chiesa di San Martino, edificio attiguo al Santuario della Madonna di Mongiovino, dove verrà presentato un percorso interattivo dal titolo “Antiche memorie e tesori nascosti”. Qui i partecipanti, accompagnati da una guida, potranno avventurarsi in un meraviglioso percorso costruito con video-proiezioni realizzate con materiale digitale in 3D. La proiezione permetterà al pubblico di visitare virtualmente i tesori nascosti del Santuario, come la suggestiva e seicentesca cisterna sotterranea, e di osservare nei dettagli alcuni tra i più preziosi e antichi paramenti sacri e oggetti liturgici conservati nella sacrestia del Santuario, ad oggi non accessibili al pubblico. Un affascinante assaggio del corposo patrimonio architettonico e sacro del Santuario, per un'idea di restauro e museo. Il progetto digitale è stato curato e realizzato da Archimede Arte e si inserisce nell’ambito del più ampio progetto “Arte Sotto le Stelle” www.artesottolestelle.it. La proiezione avrà luogo ogni ora, per una durata di 30 minuti circa, a partire dalle 16.00 fino alle 22.00. Prenotazione obbligatoria. Posti contingentati.

Alle ore 18.00, nel Parco adiacente il Santuario, è previsto un incontro dal titolo “Due parole sull'acqua: tra folklore, etica e ambiente”, un dialogo tra un'antropologa e un’agronoma: il simbolo dell'acqua a Mongiovino e l' “elemento” acqua in natura. Intervengono l’antropologa Maura Lepri e l’agronoma, dell’Associazione Wivaterra, Martina Pedrazzoli. Prenotazione obbligatoria.

Infine, dalle ore 18.00 alle 22.00, per allietare i presenti, un momento conviviale e di ristoro, un aperitivo per tutti coloro che hanno partecipato alle attività della giornata. Un calice di vino abbinato a delle prelibatezze da forno artigianali.