Accendi la voce, nella Settimana per i diritti dell'infanzia torna il contest per non dimenticare Ovidiu Stamulis

Un concorso per non dimenticare Ovidiu Stamulis, il giovane diciassettenne brutalmente ucciso dal patrigno dieci anni fa. A promuovere l'appuntamento, con il patrocinio del Comune di Perugia e in collaborazione con la compagnia teatrale La Badia di Pietrafitta, è l'Istituto tecnico economico-tecnologico “Aldo Capitini” di Perugia il prossimo 24 Novembre (dalle orea 16.30).

Il contest Accendi la voce è un concorso di lettura ad alta voce giunto alla settima edizione, riservato agli studenti perugini di scuola secondaria di secondo grado che si sfideranno leggendo un brano di loro libera scelta. I ragazzi si esibiranno dietro un tendaggio con la voce unica protagonista nei due minuti che avranno a disposizione per proporre un testo da loro scelto: un brano di prosa, il testo di una canzone, una poesia, la pagina preferita di un libro, valorizzando voce, parole ed espressività.

A giudicare i concorrenti sarà una giuria composta da 5 esperti del mondo del teatro e dello spettacolo che assegnerà un primo premio assoluto e un premio speciale, entrambi in denaro, da utilizzare nel campo della formazione artistica, culturale o in percorsi formativi extrascolastici.

Il contest si svolge nella settimana della Difesa dei diritti dei minori. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza.