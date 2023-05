Buon compleanno ‘Principe cinino’. L’Accademia del Dónca celebra gli 80 anni del Piccolo Principe. È ritenuto un campione mondiale della narrativa. Per bambini e non solo. Non si contano le versioni in lingue e dialetti di tutto il globo.

L’Accademia della peruginità ne aveva assecondato la versione in lingua perugina cui aveva messo mano Giorgio Orazi col volume uscito nel 2015 per i tipi dell’editore Morlacchi.

“Le petit prince” di Antoine de Saint-Exupéry era stato pubblicato il 6 aprile del 1943. Con disegni originali dell’autore per copertina e interni.

Giovedì 4 maggio, alle 17:30, Biblioteca degli Arconi, Sandro Allegrini, fondatore e coordinatore dell’attivo presidio di peruginità, propone una rilettura de “L Principe cinino” alla presenza dell’Assessore Leonardo Varasano e del traduttore Giorgio Orazi, con la complicità degli attori Fabiola Marchesi, Leandro Corbucci e Gian Franco Zampetti che leggeranno passi dell’opera.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.