CVA di Montebello. Sold out per il Dónca che omaggia i poeti Claudio Spinelli e Maria Luisa Ranieri

CVA di Montebello. Sold out col Dónca che omaggia i poeti Claudio Spinelli e Maria Luisa Ranieri.

Una serata fortemente voluta dall’assessore Leonardo Varasano e da Alba Asfalti, presidente dell’Associazione di quartiere “Monte+Bello”, molto attiva e radicata nella comunità cittadina.

Saluti di Alba che ricorda un’amica recentemente scomparsa e poi il via alla sarabanda di letture poetiche e non solo. Tutte rigorosamente in lingua perugina.

Lo spettacolo del Dónca “Peruginando nqua e lla… con pillole dantesche”, coordinato da Sandro Allegrini, vede sul palco gli attori Fabiola Marchesi, Leandro Corbucci e Gian Franco Zampetti, solide figure di riferimento della recitazione nella lingua del Grifo.

Peraltro, oltre agli autori perugini proposti abitualmente, la serata è segnatamente dedicata ai poeti Claudio Spinelli e Maria Luisa Ranieri.

Un grande poeta di ieri, una poetessa di oggi, entrambi residenti a Montebello. Due sensibilità diverse e complementari, due modalità di vaglia per raccontare il modo di stare al mondo dei Perugini. Claudio quello dei Rioni cittadini, Maria Luisa quello della Perugia dei Ponti.

Claudio Spinelli, portatore dell’esperienza di cittadino di Perugia, uomo delle Istituzioni, persona affabile, sempre dalla parte degli umili e dei deboli.

Maria Luisa Ranieri, che racconta il lavoro di maestra elementare nelle scuole del contado, col suo enorme carico di comprensione e umanità. Ottima occasione per fare gli auguri a Maria Luisa che proprio ieri festeggiava il suo genetliaco, fatto di tante primavere.

Uno spettacolo nel segno della decisa volontà di onorare e rilanciare la comunità di Montebello che si attiva per proporre novità di carattere sociale e culturale attraverso le associazioni del territorio.

Ma sul tema del rilancio di Montebello, e sull’intervento di Alba Asfalti e Leonardo Varasano, avremo modo di tornare a breve.