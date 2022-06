Grande Festa a Pila per il cinquantesimo dell’Associazione. Consegnata all’Accademia del Dónca una riproduzione dell’Arringatore. Con generosa dazionalità da parte di Giovanni Righetti, Presidente Proloco, Carmelo Tassi Responsabile del consiglio dei probiviri, Cristina Saccarelli, consigliere (in foto).

In atto la 44.ma edizione della Festa che esalta la tradizionale torta al testo e i vini doc dei colli perugini, proponendo manicaretti e golosità. Ma, oltre alle specialità culinarie, la festa pilese si connota per una serie di attività di animazione socio-culturale che vanno oltre la musica. Frequentatissima l’Arena Arringapiccoli con spettacoli teatrali per bambini e baby dance.

Domenica è stato offerto lo spettacolo “Dialetto con diletto”, serata con gli attori Gian Franco Zampetti e Leandro Corbucci, presentazione e coordinamento del nostro Sandro Allegrini. Al numeroso pubblico sono stati proposti testi (comici e non) di autori perugini di ieri e di oggi. In particolare, poesie tratte dal volume “Spinelli lirico”, fresco di stampa. Presente l’editore Gianluca Galli della Morlacchi, che ha esposto i pezzi forti della propria produzione in dialetto perugino.

Al termine dell’esibizione, i dirigenti della Pro Pila hanno omaggiato il fondatore dell’Accademia della peruginità con una pregevole copia dell’Arringatore, realizzata in occasione del mezzo secolo di vita dell’Associazione. Finirà fra i molti premi e riconoscimenti ottenuti dall’Università del dialetto perugino.