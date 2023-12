Accade d’Inverno, Spoleto illumina il Natale: gli appuntamenti del primo fine settimana

Primo fine settimana per ‘Accade d’Inverno. Spoleto illumina il Natale’, la rassegna di eventi organizzati dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni culturali del territorio in occasione delle festività natalizie.

Si inizia giovedì 7 dicembre con ‘Un Nat@le che sia tale’, appuntamento alla riscoperta del Natale più autentico, con l’apertura alle ore 15 degli stand e l’esibizione della scuola primaria di Villa Redenta (alle ore 16.30 sarà la volta degli alunni della scuola “Le Corone”).

Venerdì 8 dicembre si prosegue con l’inaugurazione, alle ore 11.00, della XIII edizione de ‘La Città in un presepe’, la mostra di arte presepiale organizzata dalla Pro Loco ‘A. Busetti’ di Spoleto con il patrocinio del Comune. L’esposizione potrà essere visitata fino a domenica 14 gennaio all’ex Museo Civico e alla sala degli Ori, in via Aurelio Saffi (orario 10.30-13.00 e 15.30-18.30).

Sempre venerdì 8 dicembre, ma alle ore 16.00, è in programma l’inaugurazione della rotatoria di piazza della Vittoria, il progetto finanziato con Agenda Urbana Asse 6 Azione 6.3.1 che ha permesso l’intervento di riqualificazione dell’area e la creazione di tre nove aree pedonali. Alla cerimonia, a cui seguirà l’accensione dell’albero di Natale di 14 metri posizionato davanti al primo arco di ingresso a piazza Garibaldi.

L’ultimo appuntamento di venerdì 8 dicembre sarà al Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ dove si terrà il ‘Concerto dell’Immacolata’ eseguito dalla Banda Musicale ‘Città di Spoleto’ diretta dal Maestro Angelo Silvio Rosati, con la partecipazione straordinaria di Federica Raja, soprano e Arturo Martìn, tenore. L’evento, a cui seguirà il tradizionale Gran Gala AVIS, è ad ingresso gratuito e organizzato dall’Avis di Spoleto.

Gli appuntamenti continuano sabato 9 dicembre con ‘L’Arte del Presepe’, incontro con l’artista Antonio Santoro, con un laboratorio manuale sul presepe, alle ore 10.30 a Palazzo Mauri, sede della Biblioteca comunale ‘G. Carducci’, a cura della Pro Loco ‘A. Busetti’ e dell’associazione Il Filo Rosso.

Alle ore 17.00 di sabato 9 in piazza Pianciani è in programma ‘Karaoke Christmas Carlos’, un evento organizzato per unire la magia del karaoke a quella del Natale in cui i partecipanti potranno divertirsi esibendosi con canzoni classiche natalizie della tradizione italiana ed internazionale. La serata sarà condotta da Fabio Pinchi con la partecipazione dell’attrice poliedrica Francesca Morgante.

Il weekend si concluderà con due appuntamenti in programma domenica 10 dicembre. Dalle ore 9.00 alle ore 18.00, nelle vie del centro storico, si terrà il Mercatino dell’antico ‘Christmas edition’, che vedrà la partecipazione di uno stand dei prodotti delle aziende del Consorzio ‘Terre del Ducato di Spoleto.

Dalle 17 alle 18.30 sarà invece la volta di ‘Bianche Presenze’, spettacolo itinerante che sfilerà nel centro storico da palazzo Mauri, piazza del Mercato, via Fontesecca, piazza Pianciani, corso Mazzini, piazza della Libertà, palazzo Mauri. L’evento con farfalle luminose, a cura della Compagnia Teatrale Accademia Creativa, coinvolgerà il pubblico creando, anche con la musica, un’atmosfera fiabesca e suggestiva, uno spettacolo fatato durante il quale poter vivere un sogno ad occhi aperti con eteree farfalle su trampoli e costumi dalle calde luci.