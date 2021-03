Abbellire Fontivegge, Madonna Alta e Bellocchio con i fiori: al via il contest #Fuoricomeibalconi

Fontivegge, Bellocchio e Madonna Alta: arriva il ‘contest’ #Fuoricomeibalconi. I residenti potranno rigenerare le proprie terrazze all’insegna dei fiori e del verde, ricevendo un kit e una guida. Iniziativa promossa dai Portieri di Quartiere Prosegue l’attività dei Portieri di Quartiere a Fontivegge, Bellocchio e Madonna Alta, nell’ambito dell’intervento Regeneration Center, co-gestito dal Comune di Perugia, Ufficio informagiovani e politiche giovanili e dal Consorzio Auriga. La pandemia ha chiaramente limitato diverse attività all’aperto e in presenza, ma non mancano le idee nel gruppo di lavoro formato dai Portieri Senior, Moreno, Roberta e Camilla, ai quali recentemente si sono aggiunti ben nove Portieri Junior.

Archiviata con successo l’esperienza del contest fotografico nel periodo di carnevale, i Portieri hanno pensato bene di puntare sulla primavera per animare il territorio, ancora con un altro contest: #Fuoricomeibalconi. Prenotandosi, i residenti potranno partecipare all’evento che li vedrà ricevere un kit e una guida utili per rigenerare all’insegna dei fiori e del verde le proprie terrazze.

Tra il 7 e il 13 giugno saranno pubblicate le foto dei balconi e decretata una classifica e il relativo vincitore, con tanto di premi. Al termine del contest e una volta cresciute, i partecipanti potranno donare una delle loro piantine al quartiere, per rigenerare un’aiuola, una fioriera o un piccolo angolo verde. #Fuoricomeibalconi sarà arricchito da altre iniziative: il 10 aprile si terrà un laboratorio di talee con le ReciclAmiche, l’8 maggio il laboratorio dell’Orto Verticale, il 29 maggio ci sarà un incontro con un esperto di interior design e il 21 giugno, a conclusione dell’intero percorso, spazio alle performance artistiche con Balcoscenico d’Autore.

“In questo periodo – dichiarano i Portieri Senior Moreno Giappesi, Roberta Carioti e Camilla Primiera - dove non è possibile avere un contatto diretto con i residenti e far sentire la nostra presenza, puntiamo su queste iniziative per animare i quartieri e trasferire dei messaggi importanti, in ambito sociale, aggregativo e culturale. Siamo già partiti con le prime distribuzioni dei kit e speriamo di ricevere nei prossimi giorni altre adesioni”. Per aderire al contest #Fuoricomeibalconi contattare i Portieri di Quartiere ai seguenti numeri: 800.689.882 o 348.1230882 iscriversi al gruppo WhatsApp, visitare i canali social Facebook e Instagram