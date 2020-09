"First Step – Il tuo futuro ad un passo", l'Abbazia Giovane propone un campus per giovani 14-18 prima di ripartire con la scuola

Per iniziare alla grande il nuovo anno scolastico, l'Abbazia Giovane di Montemorcino propone una nuova esperienza per i ragazzi dai 14 ai 18 anni: si chiama "First Step – Il tuo futuro ad un passo", un percorso con workshop, laboratori e tanto altro per potersi sperimentare, mettere in gioco i propri talenti e capire come orientarsi nelle scelte che riguardano per il futuro.

Dall'8 all'11 Settembre saranno quattro giornate per conoscere e per conoscersi, con 30 ore di attività per scaldare i motori prima dell’inizio dell’anno scolastico e chiarirsi le idee sul futuro. I ragazzi saranno accompagnati da dieci professionisti che li guideranno a scoprire la bellezza di una passione che si fa lavoro per la vita; nove saranno invece le persone dell’equipe educativa che vivranno questa avventura insieme ai ragazzi partecipanti e che, prima dell’inizio delle attività, si sottoporranno tutti volontariamente al tampone. Tutto infatti avverrà nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid.

I posti sono limitati, quindi è necessario fare l'iscrizione per tempo.