A tutto sapore di olio con il terzo, ricco week end di Frantoi Aperti in Umbria

Ancora l'olio umbro e in particolare quello "nuovo" sarà il protagonista di un nuovo fine settimana di Frantoi Aprti in Umbria: sabato 12 e domenica 13 novembre Assisi (Pg) con le passeggiate di UNTO nei castelli e nel territorio; Campello sul Clitunno con la “Festa dei Frantoi e dei Castelli” che animerà il Castello di Pissignano Alto domenica 13 novembre; Castel Ritaldi “Il Paese delle Fiabe”, dove è in programma “Frantotipico”; Gualdo Cattaneo (Pg) il borgo dei Castelli che proporrà “Sapere di pane, sapore di olio”; Magione (Pg) con “Olivagando”, Passignano sul Trasimeno (Pg) dove si terrà “L’estate di San Martino e i Sapori d’Autunno” e Spoleto (Pg) con “Spoleto nel piatto. Degustando l'olio nuovo”.

In ogni borgo e in ogni città d’arte che fa parte del circuito di Frantoi Aperti in Umbria, si terranno degustazioni guidate di olio extravergine d'oliva curate da esperti assaggiatori, momenti musicali tra gli ulivi e nei centri storici ed un servizio navetta di collegamento tra il centro storico del comune aderente e i frantoi del comune stesso.

Il programma del week end

Queste le iniziative da segnalare per il terzo weekend di Frantoi Aperti in Umbria:

Si inizia venerdì 11 novembre con la cena dagli “Umbrian #EVOOAmbassador - Testimoni di oli unici” che per questo terzo appuntamento sarà proposta presso il ristorante Pane e Vino di Todi, dove il menù sarà dedicato all’olio nuovo.

A Piegaro è in programma per domenica 13 novembre l’appuntamento del “Brunch Tour - Brunch e musica tra gli ulivi” in luoghi speciali dell’Umbria, presso il Frantoio dell’Abbazia dei Sette Frati di Pietrafitta, un complesso ambiente la cui prima documentazione risale al 1136. Il brunch inizierà alle ore 12.30 e sarà raggiungibile anche grazie ad una passeggiata a piedi a cura dell’Associazione l’Ulivo e la Ginestra (Info e prenotazioni tel. 347 1153245), in partenza alle ore 9.30 dal Frantoio dell’Abbazia dei Sette Frati. La passeggiata seguirà un percorso ad anello di circa 7 Km tra sentieri e strade sterrate, circondati da boschi ed oliveti che lasciano, di tanto in tanto, spazio ad ampie vedute sul lago di Pietrafitta, il monte Subasio, il monte Cetona e Montepetriolo. Al rientro si terrà il pranzo a cura del Ristorante Old Pig di Spoleto, a base di prodotti del territorio in abbinamento agli oli dei Colli del Trasimeno, a cui sarà abbinata l’acqua delle Fonti di Sassovivo in Foligno ed i vini della Strada dei Vini del Trasimeno. Il pranzo sarà accompagnato dal concerto dei Tritone Trio ed al termine ci sarà una degustazione guidata di olio e.v.o., la visita dell’Abbazia e l’incontro con l’artista Polly Brooks, che in occasione della mostra diffusa di arte contemporanea #CHIAVEUMBRA2022_Arte contemporanea | Natura | Storia_ESTATICA, presenterà la sua opera “Unicornis Murakamis”, nome che è un omaggio al racconto di Haruki Murakami “La fine del mondo e il paese delle meraviglie”. Un teschio di un essere non ben identificato, metafora di una animalità ideale in bilico tra realtà e ciò che del reale langue nell’immaginario che si ha delle cose. Nella cripta, luogo di memorie e reliquie, nei pressi del museo paleontologico di Pietrafitta e dei suoi singolari ritrovamenti, l’opera si accende di echi e “memorie contemporanee” ricche di suggestione.



L'iniziativa dei Brunch è firmata da VUS COM SRL, società del gruppo Valle Umbra Servizi, fortemente radicata al territorio e che propone la vendita di gas naturale e la commercializzazione di energia elettrica.



Nell’ambito dello spin-off di Frantoi Aperti “Olio a Fumetti”, domenica 13 novembre si terrà il secondo appuntamento con “Olio a Fumetti K I D S” una serie di laboratori di disegni segni & assaggi nel nome dell’Olio, rivolti ai bambini, in programma dalle ore 14.00 alle 18.00 presso l’Oleificio Cooperativo Colle del Marchese.



Da non perdere, domenica 13 novembre, i “Racconti di Barbanera” in frantoio. L’almanacco più famoso d’Italia incontrerà il pubblico con pane e olio intorno al fuoco, presso il Frantoio Petasecca Donati di Bevagna, dalle ore 16.00, per parlare di tradizioni legate alle stagioni e ai frutti della terra e per raccontare la cultura popolare a partire dal proverbio “Olio dapprima, vino in mezzo, miele in fondo”. Coltivare un ulivo è credere nel futuro. Insegna la pazienza e aiuta a sperare nel buon esito delle proprie azioni. L’ulivo non chiede sfarzo e stupore, ma impegno, costanza e capacità di aspettare. Un legame profondo con le radici che, nel viaggio della vita, segna il valore della nostalgia e del ritorno a casa, come nell’Odissea o nel buon auspicio che caratterizza l’inizio di ogni anno.



Per gli appassionati di outdoor, da segnalare diverse occasioni di trekking a piedi: ad Assisi in occasione di UNTO nei castelli e nel territorio, sabato 12 novembre alle ore 9.00 si terrà la “Passeggiata lungo le sponde del Fiume Chiascio” con visita alla Torre Trecentesca, mentre domenica 13 novembre, sarà la volta della passeggiata nei dintorni di Petrignano di Assisi alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio e di un tratto poco conosciuto della Via Francigena.

A Campello sul Clitunno, in occasione della “Festa dei Frantoi e dei Castelli”, domenica 13 novembre il trekking sarà rivolto ai bambini, tra fiabe e natura. Si partirà alle ore 9.30 dalla Piazzetta del Castello di Pissignano per una passeggiata accompagnata dalla narrazione di fiabe tra i boschi e gli olivi, guidata dall’artista Loretta Bonamente che coinvolgerà i bambini nel racconto di storie sugli alberi, gli olivi e l’olio.



A Castel Ritaldi in occasione di “Frantotipico”, domenica 13 novembre, alle ore 9.30 dalla Piazza di Colle del Marchese si terrà l’escursione guidata “A Spasso tra gli Ulivi” (Info e prenotazioni tel. 334 8681080) mentre a Gualdo Cattaneo in occasione di “Sapere di Pane, Sapore di Olio”, alle ore 9.00 si partirà per "Dal Bosco all’Ulivo”, una passeggiata alla scoperta del paesaggio di Gualdo Cattaneo lungo un percorso ad anello di circa 7 Km (Info e prenotazioni tel. 347 670 9568).



Frantoi Aperti è un evento organizzato dall’Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, con il patrocinio di ENIT – Agenzia nazionale del Turismo, MIPAAF, Ministero del Turismo, Sviluppumbria; in collaborazione con la Regione Umbria e con tutti gli attori del comparto olivicolo umbro