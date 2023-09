A Trevi e Montefalco tour guidati, itinerari di trekking urbano e performance per famiglie per celebrare 500 anni dalla morte di Perugino

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 17/09/2023 al 24/09/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Continua con ampia partecipazione e grande interesse l’evento “Il Perugino. Montefalco e Trevi” che celebra il divin pittore nelle Terre dell’Olio e del Sagrantino con una serie di appuntamenti gratuiti nelle due città, pensati per ogni fascia d’età.

I prossimi incontri in programma sono domenica 17 e 24 settembre; i posti sono limitati, si consiglia la prenotazione.

Domenica 17 settembre l’appuntamento è alle ore 16 presso la Chiesa della Madonna delle Lacrime di Trevi, appena fuori le mura urbiche, che conserva una delle ultime opere del divin pittore, la cappella del Presepio raffigurante un’“Adorazione dei Magi e, ai lati, i Santi Pietro e Paolo”, con una felicissima integrazione tra figure, architettura e ambiente naturale. Il tour guidato “Trevi e il Perugino” accompagnerà i partecipanti ad ammirare i capolavori del Perugino per poi scoprire le eccellenze degli artisti rinascimentali legati al Maestro, facendo esperienza delle abilità e delle capacità creative, per un viaggio nella bellezza unica ed irripetibile che custodisce in sé storia, tradizione e sapienza.

Domenica 24 settembre doppio appuntamento a Montefalco e a Trevi: alle 9.30 si parte dal Complesso Museale di San Francesco di Montefalco per l’itinerario di trekking ad anello "Perugino e Paesaggio... cosa rimane, cosa è cambiato". Un percorso immersivo nell’incantevole paesaggio vitato, tipico delle colline di Montefalco. L'itinerario, di circa 6 km, non presenta particolari difficoltà tecniche ed è adatto a tutti coloro abituati a cammini non eccessivamente tecnici.

Alle ore 16.30 il Museo Raccolta d’Arte di San Francesco di Trevi ospiterà la performance per famiglie “ADOR-AZIONI. Una storia di sguardi e colori” con Barbara Pinchi, poesia e presenza scenica; Patrizia Pelliccia, movimento; Francesco D’Oronzo, suoni. In questa performance i piccoli osservatori potranno attraversare una porta lontana dai giudizi, guardando i colori con occhi pieni di libertà. Le parole saranno domande poetiche che ricorderanno ai bambini la loro forza luminosa. Attraverso i movimenti e la musica, potranno ricreare l’immagine che vedono ma soprattutto potranno mostrarci il loro immaginario.

Esperienza, interpretazione, educazione sono le tre parole chiave del progetto che offre un viaggio tra colline di ulivi, vigne, borghi e opere d’arte. L’evento è promosso da Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino, Comune di Montefalco e Comune di Trevi grazie al sostegno della Regione Umbria anche attraverso il co-finanziamento assicurato dal Fondo unico nazionale per il turismo. È organizzato da Maggioli Cultura e Turismo.