Zucche in festa a Baiano di Spoleto. Torna la seconda edizione di Pumpkin Umbria

Halloween è alle porte, i negozi si riempiono di maschere terrificanti, scheletri e cappelli da strega. Anche la terra è pronta a donare i suoi ortaggi per celebrare la festività. Sarà infatti la zucca la protagonista della seconda edizione del Pumpkin Umbria, il primo evento umbro dedicato all’ortaggio.

Fino a mercoledì 1 novembre, nella suggestiva Tenuta Galileo di Baiano di Spoleto, si potranno ammirare e degustare migliaia di zucche di diverse varietà: da quelle commestibili, a quelle decorative, a quelle ornamentali.

Ma non solo zucche, il parco offre anche numerose attrazioni per divertirsi e imparare. Si potrà sfidare gli amici al Pumpkin golf, al Pumpkin Bowling o al Pumpkin Race, oppure partecipare ai laboratori didattici per scoprire i segreti della coltivazione e della biodiversità della zucca.

Attraverso le attività Pumpkin Umbria punta a far conoscere ai bambini i concetti di biodiversità, agricoltura sociale a basso impatto ambientale e tutela dell’ambiente promuovendo comportamenti ecocompatibili e sostenibili.

L'evento, patrocinato dal Comune di Spoleto, è pensato per accogliere famiglie, scuole e gruppi, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile in armonia con la natura.